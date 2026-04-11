Scriitorul care a descris Turnu Severin sub semnul războiului

Scriitorul care a descris Turnu Severin sub semnul războiului
Ion Grecea a rămas celebru pentru că după unul din romanele sale, s-a făcut filmul „Fata Morgana”. Din păcate, multe din romanele sale au rămas cumva uitate, deși înainte de 1989, erau foarte căutate. Istoric și scriitor militar, Ion Grecea a scris romane în care se îmbină dragostea, spionajul, războiul și istoria.

Ion Grecea, ofițerul scriitor

Ion Grecea și fratele său geamăn Florian Grecea s-au născut la Turnu Severin pe 11 aprilie 1924. Aveau așadar 20 de ani când anglo-americanii au bombardat orașul lor natal. Ion Grecea a urmat liceul în orașul natal. A dat Bacalaureatul la Craiova. A fost încadrat ca sublocotenent în Armata Română. A avansat până la gradul de colonel.

A studiat după 1945, la celebra Școală de Literatură Mihai Eminescu. Aici a fost coleg cu Nicolae Labiș. Aceeași școală a fost urmată de Stela Popescu și Iurie Darie la un moment dat. Recomandat de marele scriitor Eusebiu Camilar, Ion Grecea a scris mai întâi la „Cuvântul grănicerului”, publicație militară. În 1959, s-a înscris în paralel la Facultatea de Litere și la Facultatea de Istorie. A fost numit redactor-șef la Editura Militară, la Secția Beletristică. A ocupat această poziție până la trecerea în rezervă cu gradul de colonel în anul 1981.

La porțile Severinului - fresca unui oraș aflat în plin război mondial

Favoritul meu dintre romanele lui Ion Grecea este „La porțile Severinului”, scris în 1964, la 20 ani de la evenimente. Romanul redă luptele de partizani și ale militarilor români pentru eliminarea naziștilor din Turnu Severin. Este redată fidel impostura Poliției Severin, aservite naziștilor, a Siguranței. Eroul principal, Mihai. fiul unui apreciat profesor de istorie, cadet militar trimis la specializare în Germania, dezertează și se alătură ilegaliștilor comuniști, cooperând cu Victor Ganea. El pregătește încărcături explozive care fac să sară în aer garniturile cu armament, tehnică și carburanți ale nemnților în Pădurea Balota dar și în zona dintre Balota și Gara Severin de pe malul Dunării.

Bucureștenii, nemulțumiti de scumpirea biletelor la metrou. Petiție de peste 11.500 de semnături împotriva majorării
Tren direct Kiev – Aeroportul Chișinău, în premieră. Testarea va fi pe 13 aprilie

Un roman, niciodată ecranizat, dar emblematic

„Viața nu iartă” este un roman de dragoste, din păcate niciodată ecranizat. Părerea mea este că ar fi fost un film care la Hollywood ar fi avut un succes enorm. Un inginer care iubește o balerină face toate eforturile să-și păstreze relația, deși ea îl trădează fără milă. El renunță la cariera militară, devenind inginer naval, iar ea decade din așa zisa lume artistică și încearcă să-l recucerească, angajându-se ca muncitoare la un șantier naval, însă, în cele din urmă, nesuportând faptul că n-a putut să-l recâștige, se sinucide aruncându-se din cabina unei macarale.

Marele scriitor severinean a decedat la 6 aprilie 1999.

 

 

Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine
O greșeală pe care o fac mulți oameni de afaceri. Explicațiile lui Sever Voinescu

