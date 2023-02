Școlile ucrainene plănuiesc să introducă cursurile la distanță în restul săptămânii, temându-se de un atac rusesc.

Școlile ucrainene au fost sfătuite să opteze pentru cursuri on-line până la sfârșitul acestei săptămâni, din cauza îngrijorării că ar putea exista o intensificare a atacurilor rusești programate vineri, odată cu împlinirea unui an de la începutul războiului. Serhiy Shkarlet, ministrul ucrainean al educației, a declarat marți că a recomandat școlilor să treacă la învățământ la distanță de miercuri până vineri, se arată într-un articol publicat marți în The New York Times.

Rusia a lovit obiective civile de-a lungul războiului, iar aniversările sau sărbătorile au determinat multe atacuri în forță. În ajunul Anului Nou, loviturile cu rachete asupra Kievului au fost foarte intense, ucigând o persoană, distrugând parțial un hotel și mare parte din infrastructura critică. În august, când Ucraina sărbătorește Ziua Independenței, o rachetă rusească a lovit o gară la est de orașul Dnipro, distrugând multe vehicule pentru pasageri. În acel atac, cel puțin 22 de civili au fost uciși și alți 50 au fost răniți. Și marți, la o zi după ce președintele Biden a fost la Kiev, și cu câteva ore înainte ca acesta să țină discursul de la Varșovia, forțele ruse au bombardat o stație de autobuz aglomerată din orașul-port Herson, din sudul Ucrainei, ucigând cel puțin șase persoane.

Școlile din Ucraina, fortărețe antibombardament

Serhiy Shkarlet a spus că apetitul Rusiei de a lovi clădiri rezidențiale, spitale și alte locuri în care se adună civili pune în pericol și școlile din Ucraina, chiar dacă acum toate au adăposturi antibombardament.Sistemul școlar al Ucrainei a fost deja dat peste cap din cauza războiului. Școlile s-au luptat să funcționeze tot timpul, în ciuda deselor întreruperi de curent electric de la începutul acestui an, cauzate de atacurile ruseșilor asupra infrastructurii critice. Și multe săli de clasă din Ucraina sunt pur și simplu inutilizabile, după ce au fost deteriorate sau complet distruse. Altele au fost folosite în scopuri militare. Ministrul a mai spus că atacurile rușilor au afectat 3.128 de instituții de învățământ, dintre care 441 au fost distruse complet.