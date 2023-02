La un an de război, Putin creează Rusia după care tânjește

Nemulțumirile, paranoia și mentalitatea imperialistă care l-au determinat pe președintele Vladimir V. Putin să invadeze Ucraina s-au infiltrat adânc în viața rușilor după un an de război – o răsturnare societală amplă, chiar dacă inegală, care l-a lăsat pe liderul rus mai dominant ca niciodată la el acasă, se arată într-o analiză New York Times, la aproape un an de război.

Muzeele și teatrele, care au rămas insule ale libertății artistice în timpul represiunilor anterioare, au văzut că statutul special s-a evaporat, iar militamții antirăzboi au fost reduși la tăcere. Noile exponate prezentate de stat au titluri precum „NATOzism” – o piesă despre „nazism” care încearcă să arate alianța militară occidentală drept o amenințare la fel de mare precum naziștii din cel de-al Doilea Război Mondial.

Multe dintre grupurile de activiști și organizațiile pentru drepturi civile care au apărut în primii 30 de ani ai Rusiei post-sovietice au avut un sfârșit brusc, în timp ce grupurile naționaliste considerate cândva drept marginale au ocupat prim-planul. Pe măsură ce se se apropie un an de la invazia în Ucraina, armata Rusă a suferit eșecuri după eșecuri, neatingându-și nici pe departe obiectivul de a prelua controlul Ucrainei.

Însă acasă, înfruntând o rezistență redusă, anul de război al lui Putin i-a permis să meargă mai departe decât au crezut mulți că este posibil în remodelarea Rusiei după imaginea sa.

Liberalismul în Rusia este mort

„Liberalismul în Rusia este mort pentru totdeauna, slavă Domnului”, s-a lăudat sâmbătă Konstantin Malofeiev, un magnat ultraconservator, în cadrul unui interviu. „Cu cât durează mai mult acest război, cu atât societatea rusă se curăță mai mult de liberalism și de otrava occidentală”. Faptul că invazia a durat timp de un an a făcut ca transformarea Rusiei să fie mult mai adâncă, a spus el, decât s-ar fi împlinit dacă speranțele domnului Putin pentru o victorie rapidă s-ar fi realizat.

„Dacă Blitzkrieg-ul ar fi reușit, nimic nu s-ar fi schimbat”, a spus el. Kremlinul a încercat ani de zile să-l țină pe domnul Malofeiev la distanță, chiar dacă a finanțat separatiștii pro-ruși în estul Ucrainei și a cerut ca Rusia să fie reformată într-un imperiu al „valorilor tradiționale”, liberă de influența occidentală.

Dar asta s-a schimbat după invazie, pe măsură ce domnul Putin a transformat „valorile tradiționale” într-un instrument politic – semnând o nouă lege anti-homosexuali, de exemplu – în timp ce s-a autoproclamat ca un alt Petru cel Mare recucerind pământurile pierdute ale Rusiei. Cel mai important lucru, a spus Malofeiev, este că liberalii din Rusia fie au fost reduși la tăcere, fie au fugit din țară, în timp ce firmele occidentale au plecat voluntar.

Această schimbare a fost evidentă miercurea trecută la o adunare de pe șoseaua de centură din Moscova, unde unii dintre cei mai importanți activiști pentru drepturile omului care au rămas în Rusia s-au reunit pentru ultimul dintre multele rămas-bunuri. Centrul Saharov, o organizație pentru drepturile omului a fost forțată să se inchidă.

S-a constituit un nou sistem de valori

Președintele organizației, Viaceslav Bakhmin, cândva disident sovietic, a spus mulțimii adunate că „ceea ce pur și simplu nu ne-am fi putut imagina acum doi ani sau chiar acum un an se întâmplă astăzi”.

„S-a construit un nou sistem de valori”, a spus după aceea Aleksandr Daniel, expert în dizidenții sovietici. „Valori publice brutale și arhaice.” În urmă cu un an, când Washingtonul a avertizat despre o invazie iminentă, majoritatea rușilor au respins această posibilitate. La urma urmei, Vladimir Putin se autoproclamase drept un președinte iubitor de pace, care nu ar ataca niciodată o altă țară.

Așa că, după ce a început invazia – uimind pe unii dintre cei mai apropiați colaboratori ai președintelui – Kremlinul s-a străduit să-și ajusteze propaganda pentru a o justifica. Occidentul a intrat în război împotriva Rusiei sprijinind „naziștii” care au preluat puterea în Ucraina în 2014, mesajul fals a mers, iar scopul „operațiunii militare speciale” a lui Putin a fost să pună capăt războiului început de Occident.

Putin spune că războiul din Ucraina este sfânt

Într-o serie de mesaje menite să susțină sprijinul intern, Putin a considerat invazia drept un război aproape sfânt pentru însăși identitatea Rusiei, declarând că lupta pentru a preveni ca normele liberale de gen și acceptarea homosexualității să fie impuse acesteia de către un Occidentu decadent și agresiv. Întreaga

putere a statului a fost desfășurată pentru a răspândi și a impune acel mesaj. Canalele naționale de televiziune, toate controlate de Kremlin, au renunțat la programele de divertisment în favoarea mai multor știri și talk-show-uri politice; școlile au fost direcționate să adauge o ceremonie regulată de ridicare a drapelului și educație „patriotică”; poliția a vânat oameni pentru infracțiuni precum postările împotriva războiului pe Facebook.

„Societatea în general și-a ieșit din fire”, a declarat Serghei Cernișov, care conduce un liceu privat în metropola siberiană Novosibirsk, în cagrul unui interviu. „Au schimbat ideile despre bine și rău.”, a spus acesta.

Societatea crede că Putin face bine

Cernișov, unul dintre puținii directori de școală ruși care a vorbit împotriva războiului, a descris narațiunea soldaților ruși care luptă în apărarea națiunii lor ca fiind atât de ușor de digerat, încât o mare parte a societății a ajuns să creadă cu adevărat acest lucru – mai ales că mesajul potrivit perfect cu unul dintre cele mai evocatoare capitole din istoria Rusiei: victoria națiunii lor în al Doilea Război Mondial.

O campanie la nivel național care îndeamnă copiii să facă lumânări pentru soldați a devenit atât de populară, a spus el, încât oricine o pune la îndoială într-un grup de discuții din școală ar putea fi numit „nazist și complice al Occidentului”. În același timp, a susținut el, viața de zi cu zi s-a schimbat puțin pentru rușii fără un membru al familiei care luptă în Ucraina, ceea ce a ascuns sau a atenuat costurile războiului.

Oficialii occidentali estimează că cel puțin 200.000 de ruși au fost uciși sau răniți în Ucraina, o jertfă mult mai serioasă decât prevăzuseră analiștii când a început războiul. Cu toate acestea, economia a suferit mult mai puțin decât au prezis analiștii, sancțiunile occidentale nu au reușit să reducă drastic calitatea vieții rușilor de rând, chiar dacă multe companii occidentale au plecat.

„Una dintre cele mai înfricoșătoare observații, cred, este că, în cea mai mare parte, nimic nu s-a schimbat pentru oameni”, a declarat Cernișov, descriind ritmul urban al restaurantelor și concertelor și al studenților săi care merg la întâlniri. „Această tragedie este împinsă la periferie.”

Noua ideologie este expusă la muzeu

La Moscova, noua ideologie a războiului a lui Putin este expusă la Muzeul Victoriei – un complex întins pe un deal, dedicat înfrângerii Germaniei naziste de către Uniunea Sovietică. O nouă expoziție, „NATOzism”, declară că „scopul creării NATO a fost acela de a obține dominația lumii”. Un al doilea, „Nazismul de zi cu zi”, include artefacte de la Batalionul Azov din Ucraina, care are origini de extremă dreapta, ca dovadă pentru afirmația falsă că Ucraina comite „genocid” împotriva rușilor.

„A fost înfricoșător, înfiorător și îngrozitor”, a spus un patron pe nume Liza, în vârstă de 19 ani, despre ceea ce i-a arătat expoziția, refuzând să-și dea numele de familie din cauza sensibilității politice a subiectului. Ea a spus că a fost tulburată să afle despre acest comportament al ucrainenilor, așa cum este prezentat de propaganda rusă. „Nu ar trebui să fie așa”, a spus ea, arătându-și sprijinul pentru invazia lui Putin.

Elevi soldați

Sute de elevi au fost în vizită într-o după-amiază recentă, iar elevii de școală primară au mărșăluit cu șepci verzi ale armatei, în timp ce însoțitorul lor striga: „Stâng, stâng stâng, drept, stâng!” și li s-a adresat drept „soldați”. În sala principală, studioul Victory TV – un canal inaugurat în 2020 pentru a se concentra pe cel de-al Doilea Război Mondial – filma un talk-show live.

Cadrul conflictului i-a ajutat pe oameni să se împace cu el”, a spus Denis Volkov, directorul Centrului Levada, o firmă independentă de sondaje sociologice din Moscova. „Occidentul este împotriva noastră. Aici sunt soldații noștri, sunt soldații inamici și, în acest cadru, trebuie să luați parte.”La câteva săptămâni după lansarea invaziei sale, Putin a declarat că Rusia se confruntă cu o „autopurificare a societății” atât de necesară.

El a urat cu ușurință „toate cele bune!” întreprinderilor occidentale care au părăsit țara și au spus că plecările lor au creat „oportunități unice de dezvoltare” pentru companiile rusești. Dar în Khabarovsk, un oraș de la granița cu China din Orientul Îndepărtat al Rusiei, Vitali Blazhevich, un profesor local de engleză, spune că localnicilor le lipsesc mărcile occidentale precum H&M, retailerul de îmbrăcăminte. Când a venit vorba de război, a continuat el, emoția dominantă este una de acceptare pasivă și speranța că lucrurile se vor termina curând.