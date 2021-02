Școală mai multă pentru judecători. La rândul lui fost magistrat, Cazanciuc a spus despre Institutul Național al Magistraturii că este o instituție încremintă în propriile interese.

Întreaga dezbatere parlamentară a pornit de la o lege aprobată în 2018, viitorii magistrați sunt obligați să urmeze cursuri de patru ani.

„Parlamentul României a decis ca durata de școlarizare de la școala de magistratura sa fie marita de la 2 ani la 4 ani. Și asta pentru a permite tinerilor magistrați să facă stagii în avocatură, parchet, instanțe și penitenciare. Rațiunea a fost una foarte simplă. Viitorii magistrați care trebuie să împarta dreptatea au nevoie sa inteleaga prin experienta directa fiecare profesie in parte”, a spus Cazanciuc.

CSM acuzat de tergiversare

Senatorul Cazanciuc a mai spus că în 2019, Consiliului Superior al Magistraturii a început cu tergiversarea aplicării legii. Prima dată a cerut Guvernului să emită o ordonanță de urgență prin care se cerea amânarea cu un an. Motivul: sistemul este insuficient de bine pregătit. Școală mai multă pentru judecători, nu a fost pe placul Guvernului.

„La dezbaterile din Comisia juridica am cerut CSM sa explice de ce vor sa amane cu un an de zile. Ce au facut de cand legea este in vigoare timp de un an de zile. Și mai ales ce vor să facă pentru un an de zile, poate e nevoie de doi ani de zile de amânare. Răspunsul: o tacere jenantă, din care am înțeles că nu au făcut nimic și nu vor să facă nimic”, a spus Cazanciuc.

La expirarea termenului de un an de zile, CSM a cerut din nou amânarea cu un an a intrării în vigoare a legii. Guvernul Orban a fost de acord cu acest lucru și și-a asumat răspunderea. Între timp, PSD a atacat legea la CCR și a avut câștig de cauză.

„Curtea a retinut ca este inacceptabil … ca Parlamentul sa fie pus in situatia de a adopta o lege motivat de conduita CSM, care nu a luat la timp masurile de organizare a concursului de admitere la INM. Curtea a retinut ca nu amanarea, ci aplicarea de indata a legii este prioritatea. Cu alte cuvinte, nu poti adopta o lege pentru a suplini lipsa de capacitate organizatorica si administrativa. Nu poti veni prin lege sa acoperi indolenta si incompetenta”, a mai spus Cazanciuc.

Școală mai multă pentru judecători. A treia amânare

Miercuri, Senatul României a dezbătut a treia cerere formulată de CSM. Obiectul: amânarea intrării în vigoare a legii prin care magistrații trebuie să facă școală mai multă.

„Stimati colegi, fara sa faca nimic CSM-ul cere Parlamentului, astazi, o noua amanare de doi ani de zile. Suntem chemati ca legea sa fie facultativa pentru angajatii din CSM si INM. Daca veti vota amanarea cu doi ani a acestor dispozitii veti incalca practic Decizia 28 din 2020 a CCR si veti bloca de fapt admiterea la INM, si mai grav veti priva poporul roman de a avea judecatori adecvati misiunii lor sociale”, a spus Cazanciuc.