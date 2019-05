Copiii sunt în PERICOL! ALERTĂ în rândul inspectorilor. Imaginea care a provocat un scandal național

Un colegiu este în atenția inspectorilor ANSVSA, după ce o fetiţă în vârstă de şapte ani, elevă în clasa pregătitoare, a primit, joi, un corn alterat.





Părinții, revoltați de situație, au sesizat Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara și conducerea Colegiului Tehnic „Matei Corvin”.

Cornul oferit prin programul „Cornul, laptele și mărul” era plin de mucegai, deși acesta era sigilat și se încadra în termenul de valabilitate și, din spusele părinților, se pare că toate cornurile erau mucegăite, motiv pentru care majoritatea copiilor nici nu le-au mai primit. Iar acest incident nu este unul izolat. De-a lungul timpului, părinții care au reclamat incidentul spun că nu e prima oară când copiii primesc alimente alterate, punându-le sănătatea în pericol.

„Ieri, (n. Red. Joi) soţul meu a mers după fetiță la școală și atunci i-a arătat ce corn a primit. Era plin de mucegai, dar culmea era în termen de valabilitate. Nu este pentru prima dată când se întâmplă astfel de lucruri, dar atunci am spus că este o greşeală. Acum nu mai putem tăcea şi ascunde pentru că fetiţa mea chiar mănâncă acel corn şi până la urmă este vorba despre sănătate ei și a tuturor copiilor. Am sunat la protecţia consumatorului, ne-au spus că nu ţine de ei şi atunci am sunat la Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

Am făcut o sesizare scrisă către DSVSA, inspectorii de acolo au fost foarte prompţi, au venit, au luat cornul şi au făcut verificări. Din ce am înţeles tot lotul de cornuri a fost cu mucegai, dar din păcate, fetiţa mea a și primit unul. Adevărul este că aproape de fiecare dată cornurile pe care le primesc copiii la şcoală în programul sunt foarte tari și nu sunt proaspete, dar acum a fost mucegăit. Fetiţa mea chiar dacă este în clasa pregătitoare ştie câteva elemente de bază, adică să se uite la ce mănâncă, să nu fie expirat, să nu arate într-un fel anume şi din fericire nu a consumat produsul. Dar, există copii care nu se uită la aceste aspecte şi consumă cornurile şi se pot îmbolnăvi foarte uşor. Chiar nu este ok deloc ce se întâmplă. Până la urmă este dreptul nostru, sunt banii noştri şi cel mai important este sănătatea copiilor”, a declarat mama fetiței de la colegiul hunedorean, Anamaria Popovici, pentru presa locală.

