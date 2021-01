„Există posibilitatea, o să discutăm cu miniștrii de resort și cu primul ministru, să introducem poate o componentă salarială de motivare în funcție de performanță prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Spre exemplu, există multiple variante, le analizăm cu toată atenția”, a declarat Sorin Cîmpeanu la finalul ședinței de guvern de miercuri.

În opinia lui Cîmpeanu, dascălii „au făcut față cât se poate de bine în condițiile în care sisteme de educație recunoscute ca fiind mai avansate decât România au avut dificultăți în a convinge cadrele didactice să se implice în predarea online fără echipamente, fără o instruire specifică, în România cadrele didactice au făcut eforturi, fiecare cum s-a priceput mai bine, pentru ca procesul de învățământ să continue. Deci există merite deosebite care trebuie recunoscute și trebuie să existe și motivație”, potrivit EduPedu.ro.

„Cadrele didactice din România merită cu siguranță un regim motivant de salarizare”, a declarat ministrul Educației.

Creșterea costului standard per elev

El a precizat că, în costul standard per elev care are o componentă destinată salariilor, această componentă în ultimii 4 ani, din 2016 până în 2020, s-a dublat, de la 3.024 de lei componenta destinată salariilor în 2016 la 6.111 lei componenta destinată salariilor în 2020.

„În același timp, componenta destinată tuturor cheltuielilor de funcționare a școlilor, de la energie electrică, alimentare cu apă curentă acolo unde există, cheltuieli cu încălzirea pe timp de iarnă, cu substanțe de igienă, de protecție anti-covid, de pregătire profesională – în 2016 erau de 321 de lei per elev, acum sunt de 387 de lei per elev. Urgența este o creștere semnificativă a costului standard per elev pentru ca școlile să poată funcționa. Fără să neglijăm componenta de creșteri salariale”, a afirmat Sorin Cîmpeanu.