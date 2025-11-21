Schimbări majore în Premier League. Cluburile au votat pentru introducerea plafonului salarial

Cluburile de fotbal din Premier League au aprobat introducerea plafonului salarial (SCR) și a sistemului de sustenabilitate pe termen scurt și lung (SSR), începând cu sezonul 2026-2027, dar au respins plafonul de cheltuieli (TBA).

Plafonul salarial limitează cheltuielile cluburilor la maximum 85% din veniturile lor din fotbal, inclusiv salariile jucătorilor și comisioanele plătite agenților. Sistemul SSR (Sustenabilitate și Reziliență) urmărește dacă cluburile își pot acoperi obligațiile financiare atât în sezonul curent, cât și pe termen lung, asigurând stabilitatea economică.

„Noul plafon salarial are scopul de a promova egalitatea de șanse pentru cluburile care aspiră la succes și apropie sistemul financiar al Premier League de plafonul salarial existent al UEFA , care funcționează la 70%”, arată Premier League în comunicat.

Plafonul de cheltuieli (TBA) nu a primit suficient sprijin pentru a fi adoptat, obținând doar 7 voturi „pentru” din 20, deși erau necesare 14. Conform acestei propuneri, cluburile ar fi putut cheltui pentru loturile lor doar de cinci ori suma câștigată de echipa de pe ultimul loc din drepturi TV și premii în bani.

Pe baza sezonului 2023-2024, această limită ar fi însemnat un plafon de aproximativ 550 de milioane de lire sterline (630 de milioane de euro). Decizia a stârnit nemulțumirea jucătorilor, care se tem că plafonul salarial le-ar putea afecta veniturile. Mai multe organizații și-au exprimat deja intenția de a contesta măsura în instanță, dacă va fi implementată.

Sindicatul Fotbaliștilor Profesioniști (PFA) a anunțat recent că va ataca în instanță propunerea Premier League, dacă opinia jucătorilor nu va fi luată în considerare în stabilirea limitelor salariale.

„În fotbal există adesea impresia că se poate acționa deasupra legii, dar realitatea este alta. Nu poți restricționa dreptul cuiva de a-și câștiga existența”, a declarat Maheta Molango, președintele PFA.

Trei dintre cele mai mari agenții de avocatură din Regatul Unit – CAA Base, Stellar și Wasserman – au sesizat departamentul juridic al premierului, reclamând că nu au fost consultate înainte de introducerea plafonului salarial.

Avocații susțin că noua regulă ar încălca legislația britanică privind concurența și ar reprezenta „un abuz de putere al Ligii”, creând o „limitare artificială a cheltuielilor cluburilor” și o „restricționare ilegală a comerțului”. Aceștia intenționează să inițieze acțiuni în justiție pentru a contesta măsura.