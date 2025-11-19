Curacao, minunea din Caraibe, care a ajuns la Campionatul Mondial. Omul din spatele unui succes istoric

Curacao, calficată la Campionatul Mondial din 2026 găzduit de Canada, SUA și Mexic. O minune, dar și o realitate a fotbalului de azi, unul globalizat, cu un turneu final la care vor lua startul pentru prima dată 48 de naționale.

Curacao a devenit cea mai mică țară participantă la turneul final - aproximativ 156.000 de locuitori. Recordul era deținut de Islanda, șa Mondialul din 2018 - populație de 350.000 de locuitori.

Curacao n-a contat niciodată în fotbal și joacă în zona America Centrală și de Nord - CONCACAF. Regiune dominată de Mexic și SUA, țări care acum s-au calificat din postura de gazde. Micul stat din Caraibe a câștigat o grupă cu Jamaica, Trinidad Tobago și Bermuda. Tahith Chong (fost la Manchester United), Sontje Hansen (Middlesbrough) și Armando Obispo (PSV) sunt cei mai cunoscuți jucători.

Dar, pe banca tehnică, revelația preliminariilor are un nume de referință: Dick Advocaat. La 78 de ani, el va deveni cel mai în vârstă selecționer prezent la un Mondial. Asta dacă România nu va ajunge la turneul final cu Mircea Lucescu (80 de ani). În 2010, în Africa de Sud, germanul Otto Rehhagel a condus reprezentativa Greciei la 71 de ani.

Olandezul și-a început cariera în 1980. A trecut pe la naționala Olandei, PSV Eindhoven, Glasgow Rangers, Feyenoord, naționalele Belgiei, Emiratelor, Coreei de Sud, Rusiei, Serbiei și Irakului. A participat cu naționala țării sale la Mondialul din 1994 (sferturi de finală) și la Europeanul din 2004 (semifinale).

Curacao a fost colonizată de Olanda și a devenit independentă în 2010, după dizolvarea Antilelor Olandeze. Alături de Sint Maarten și Aruba, a devenit țară constitutivă a Regatului Țărilor de Jos. În anul 2013, Regele Willem-Alexander și regina Maxima au efectuat prima lor vizită oficială

Insula (444 de kilometri pătrați), situată în sudul Mării Caraibelor, are lângă ea o insulă mai mică și care nu este populată (Klein Curacao - Micul Curacao).