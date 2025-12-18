Schimbări majore în PNL, la ordinul lui Ilie Bolojan. Premierul României taie capete cu mâna lui Ciucu

Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a decis, joi, ca primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, să preia coordonarea filialei PNL București.

Decizia a fost luată la propunerea președintelui PNL, Ilie Bolojan, și face parte dintr-un set mai amplu de măsuri privind reorganizarea partidului la nivelul municipiului București, în urma alegerilor locale parțiale și a analizelor interne privind funcționarea organizațiilor de sector.

Hotărârea a fost anunțată oficial de conducerea PNL după ședința Biroului Politic Național și stabilește atribuții clare pentru Ciprian Ciucu, care va avea un rol central atât în reorganizarea internă a partidului în Capitală, cât și în gestionarea relațiilor politice din Consiliul General al Municipiului București.

Potrivit comunicatului transmis de Partidul Național Liberal, președintele formațiunii, Ilie Bolojan, a propus ca primarul ales al Capitalei să preia coordonarea filialei municipale. Propunerea a fost discutată și aprobată în cadrul ședinței Biroului Politic Național.

„Preşedintele partidului, Ilie Bolojan, a propus următoarele decizii: Primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, să preia coordonarea filialei PNL Bucureşti”, a transmis PNL, în informarea oficială de după ședință.

Decizia marchează o schimbare importantă în structura de conducere a PNL București, filiala fiind una dintre cele mai mari și mai influente din partid, atât din punct de vedere politic, cât și administrativ.

Una dintre principalele atribuții stabilite pentru Ciprian Ciucu vizează analiza activității organizațiilor liberale de sector. Potrivit deciziei BPN, acesta va avea la dispoziție un termen clar pentru realizarea acestei evaluări.

PNL precizează că primarul ales al Capitalei va analiza activitatea organizațiilor din sectoarele 2, 3, 4 și 5, urmând să înainteze propuneri concrete pentru îmbunătățirea funcționării acestora.

„Urmând ca, până la finalul lunii ianuarie 2026, să facă o analiză a organizaţiilor liberale de sector (sectoarele 2, 3, 4 şi 5) şi să înainteze măsuri pentru îmbunătăţirea funcţionării acestora”, se arată în comunicatul PNL.

Această decizie vine în contextul unor discuții interne privind rezultatele obținute de PNL în anumite sectoare ale Capitalei și a necesității de a consolida structurile locale înaintea viitoarelor competiții electorale.

Pe lângă reorganizarea internă, Ciprian Ciucu va avea un rol esențial și în activitatea politică din Consiliul General al Municipiului București. Biroul Politic Național a decis ca acesta să coordoneze grupul liberal de consilieri generali.

Această responsabilitate presupune stabilirea liniilor politice ale grupului PNL din CGMB, armonizarea pozițiilor consilierilor și reprezentarea intereselor partidului în dezbaterile și voturile din Consiliul General.

Un alt element important al deciziei adoptate de Biroul Politic Național este acordarea unui mandat explicit de negociere politică lui Ciprian Ciucu. Conform comunicatului PNL, acesta va reprezenta partidul în discuțiile cu celelalte formațiuni politice din Capitală.

„Primarul ales al Capitalei va coordona grupul liberal de consilieri din Consiliul General al Municipiului Bucureşti, el primind mandatul PNL pentru a negocia cu celelalte partide politice, la nivelul Capitalei”, precizează PNL.

Mandatul de negociere vizează atât aspecte legate de funcționarea Consiliului General, cât și posibile înțelegeri politice necesare pentru adoptarea proiectelor administrative și bugetare importante pentru București.

Hotărârea Biroului Politic Național se înscrie într-un proces mai amplu de reorganizare a Partidului Național Liberal, în special la nivelul organizațiilor urbane mari. Bucureștiul reprezintă o miză strategică pentru PNL, atât din punct de vedere electoral, cât și din perspectiva guvernării locale.

Analiza filialelor de sector și consolidarea conducerii municipale sunt văzute, în interiorul partidului, ca pași necesari pentru eficientizarea activității politice și administrative. Termenul stabilit pentru finalizarea evaluării, finalul lunii ianuarie 2026, indică intenția unei reorganizări rapide, dar structurate.

Propunerea ca Ciprian Ciucu să preia coordonarea PNL București a venit direct din partea președintelui partidului, Ilie Bolojan. Acesta și-a asumat public inițierea deciziilor privind organizarea partidului în Capitală, semnalând o implicare directă a conducerii centrale în restructurarea filialelor considerate strategice.

Prin această decizie, conducerea PNL transmite un semnal de clarificare a responsabilităților și de consolidare a autorității politice la nivel local, într-un moment în care partidul se află într-o etapă de reconfigurare după ciclul electoral recent.