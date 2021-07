Descoperirea ar fi fost făcută de CNA care a transmis o somație conducerii stației de televiziune deoarece modificarea acționariatului s-a făcut fără acordul forului audiovizual, după cum a relatat Pagina de media.

Conform sursei citate, reprezentanții CNA au descoperit că noul proprietar al postului de televiziune Realitatea PLUS este Bertalan Alexandra Beatrice (99,75%), fiica omului de afaceri Maricel Păcuraru. Acesta din urmă a fost acționar al postului de televiziune împreună cu Cozmin Guşă, deținând fiecare câte 49,5% din acțiuni.

În prezent, pe lângă noul acționar majoritar, Bertalan Alexandra Beatrice, diferența de 0,25% din acțiuni este deținută de Geopol International, firma care operează licenţa Realitatea Plus. Aceasta este deținută de o altă companie, Strategies – Research – Investments International SA în care sunt acționari cu părți egale Cozmin Gușă și Maricel Păcuraru.

Până la schimbarea acționariatului, situația era invers, conform sursei citate, firma lui Cozmin Gușă și a lui Maricel Păcuraru, Strategies Research avea 99%, iar fiica lui Maricel Păcuraru diferența de 1%.

Cozmin Gușă neagă schimbarea de acționariat

Cozmin Guşă a negat modificarea în acționariat, afirmând că așa ceva este imposibil şi că nu are cunoștință despre vreo schimbare, după cum relatează Pagina de Media.

De altfel, anul trecut, într-un interviu, analistul politic afirma că a rămas doar acționar al postului de televiziune, prin firma Strategies Research dar că nu mai are nici o implicare în politica editorială.

„Pe structura de la Realitatea Plus, eu şi Maricel Păcuraru avem 49,5% fiecare, iar Alexandra Păcuraru are 1%. Eu am decis ca, din decembrie 2019, să nu mă mai ocup de Realitatea din punct de vedere editorial, după opt ani de zile. Din acel moment, s-a ocupat partenerul meu, Maricel Păcuraru”, afirma la vremea respectivă, în 2020, Cozmin Gușă.

El spunea că așteaptă dividendele pentru acțiunile pe care le deține și că nu mai dorește să se implice în activitatea postului.

„Acum sunt doar acţionar. Patron eram când coordonam editorial. Sunt acţionar şi în continuare şi nu mă implic deloc în activitatea editorială. Nu-mi doresc nicio putere la Realitatea. Mi-aş dori nişte dividende la finalul anului 2020, ca să pot prospera în final. Aştept dividendele la sfârşitul anului. După aceea mai vedem”, a mai spus Gușă.