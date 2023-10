Sute de schelete umane, descoperite la Iași. Procurorii militari încearcă să rezolve misterul

De menționat este faptul că în aceeași zonă au fost descoperite alte 1.000 de schelete umane în urmă cu zece ani.

Tudorel Toader, fostul ministru de Justiție, actualmente rector al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași a explicat că respectivele rămășițe au fost descoperite în urma săpăturilor care se fac pentru contrustruirea unui nou cămin studențesc.

Lucrări care au fost sistate momentan. Tudorel Toader a mai precizat că ar fi vorba de o groapă comună din timpul Războiului Mondial.

Descoperirea vine la zece ani după ce în același perimetru autoritățile au identificat peste 1.000 de schelete umane ale unor soldați naziști executați în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Rămășițele umane au fost preluate și depuse în Parcela Soldaților Germani din Cimitirul Eternitatea Iași.

Dosarul deschis de Tribunalul Militar este secret, prin urmare la ora actuală nu există alte informații publice.

Pe fir a intrat și Alianța Populară Germană pentru Îngrijirea Mormintelor de Război. (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge). Un reprezentant al Volksbund s-a deplasat la Iași pentru a participa la ancheta Parchetului Militar, însă procurorii militari i-au interzis accesul la informațiile din anchetă.

Pe de altă parte Parchetul Militar a solicitat detalii din arhiva Volksbund care ar putea ajuta la soluționarea cazului. Ruslan Voloșin, reprezentantul Volksbund a fost prezent și în perioada 2008-2009 când în același areal au fost identificate aproximativ 1,500 de schelete umane asupra cărora s-au găsit plăcuțe germane de identificare.

„Zilele acestea am fost la Iaşi, am fost şi la locul în care se fac săpăturile am fost şi la Parchetul Militar. Am propus să participăm şi noi la cercetare, dat fiind că este vorba de militari germani, dar am fost refuzaţi. Ni s-a spus că s-a deschis un dosar de omucidere în masă, că investigaţiile sunt secrete şi ne-au rugat să le dăm mai multe informaţii despre descoperirile din anii 2008-2009, date pe care le-am cerut din arhiva noastră”, a explicat Ruslan Voloşin.