Scene dramatice în Cluj. Bărbat descarecerat și pietoni răniți grav în două accidente

Sâmbătă seară, două accidente rutiere s-au produs pe DN 1, în județul Cluj, în zona localităților Bologa și Poieni, potrivit ISU Cluj.

În urma incidentelor, mai multe persoane au fost rănite, iar traficul rutier a fost complet blocat pe ambele sensuri.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj, primul accident a avut loc pe raza localității Bologa.

Două autoturisme s-au ciocnit, iar un bărbat nu a putut să iasă singur dintr-unul dintre vehicule. Acesta a fost asistat de pompieri și ulterior transportat la spital.

„Prima solicitare a venit de pe DN 1 E60, pe raza localităţii Bologa, unde echipajele noastre au găsit două autoturisme avariate.

Un bărbat nu a reuşit să iasă singur afară dintr-un autoturism şi a fost asistat în acest sens de către pompieri, primind ulterior îngrijiri medicale. De asemenea, a mai fost evaluată medical o fetiţă de aproximativ 2 ani”, a declarat ISU Cluj.

În timp ce intervenau la accidentul din Bologa, echipajele ISU au fost solicitate să se deplaseze la un alt accident rutier, produs în localitatea Poieni. În această situație, trei pietoni – două femei și un bărbat – au fost răniți.

„Potrivit primelor date, una dintre femei se află în stare gravă. În acest moment, intervin la faţa locului o autospecială cu modul de descarcerare, o ambulanţă SMURD de terapie intensivă mobilă şi două echipaje SAJ”, a precizat ISU Cluj.

Poliția Cluj a comunicat că, în accidentul de la Poieni, sunt implicate trei pietoni și două autovehicule. La momentul transmiterii informațiilor, traficul era blocat pe ambele sensuri de mers, iar autoritățile recomandau șoferilor să evite zona.

Echipajele de intervenție au acționat simultan pentru a asigura siguranța victimelor și pentru a degaja carosabilul.

În cazul accidentului de la Bologa, descărcerarea bărbatului a fost realizată de pompieri, iar o fetiță de aproximativ doi ani a fost evaluată medical la fața locului.

În Poieni, intervenția a implicat echipaje de descarcerare și ambulanțe de tip SMURD de terapie intensivă mobilă, alături de două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ). Poliția a efectuat măsurători și cercetări la fața locului pentru a stabili circumstanțele producerii accidentului.

Cele două accidente au dus la blocarea completă a traficului pe DN 1, atât pe sensul de mers către Cluj-Napoca, cât și pe sensul opus.

Autoritățile locale au recomandat rutelor ocolitoare și au informat participanții la trafic despre întârzierile semnificative.

Reamintim șoferilor și pietonilor să respecte regulile de circulație și să fie atenți la condițiile de trafic, mai ales în zonele cu accidente sau intervenții în desfășurare.