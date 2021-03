Scenariu de coșmar pentru Dinamo. Echipa lui Nicolae Badea, ACS FC Dinamo,care evoluează în liga a 4-a, deţine în acest moment palmaresul şi sigla lui Dinamo. Gruparea din Liga 1 a primit doar drept de folosinţă pe perioadă nedeterminată, în momentul care a fost cumpărată de Ionuţ Negoiţă. Doar că acest drept este valabil cât timp clubul se află în primul eşalon.

Dinamo poate pierde palmaresul, culorile, stema

Fanii din DDB anunţă că retrogradarea ar însemna pierderea patrimoniului (palmares, culori, stemă) şi, practic, dispariţia lui Dinamo.

„Trebuie să luăm o decizie care ne va urmări toată viața! Am făcut tot ce este omenește posibil, ca suporteri, în ultimul an, pentru a ne salva clubul. Am reușit să păstrăm jucătorii, i-am adus cu salariile la zi, am achitat rate la ANAF, am extras clubul onorabil din litigii, am redus din datorii, am avut grijă ca Dinamo să fie reprezentat în instanțe de avocați competenți, ne-am luptat cu gașca lui Cortacero și am asigurat cheltuielile curente ale clubului.

A venit și licența! Am pornit de la o datorie de 1.200.000 € și am ajuns la doar 245.000 €, cu 8 zile rămase să o strângem! Din păcate însă, rezultatele echipei ne sunt potrivnice și avem printre noi destui suporteri de moral. Ce nu înțeleg câinii ăștia este că Dinamo e sfâșiat din interior de zeci de ani. Dinamo a fost folosit, exploatat și chiar furat, ani în șir, era imposibil ca DDB să rezolve toate problemele în doar câteva luni.

Dinamo e obligatoriu să rămână în Liga 1, pentru a nu pierde suma considerabilă din drepturi TV și nici patrimoniul (palmares, culori, stemă). Acestea sunt ale clubului doar în Liga 1. Plus că Dinamo este Dinamo și aici este locul lui! Putem salva clubul pe linie sportivă și o vom face, însă e obligatoriu să luăm licența, altfel Dinamo va retrograda, iar asta înseamnă dispariția lui, practic!”, se arată în comunicatul emis DDB.

Formația din Ștefan cel Mare este pe loc retrogadabil

Scenariu de coșmar pentru Dinamo. După 28 de etape disputate în Liga 1, Dinamo se află pe locul 14, de baraj, cu 27 de puncte, la două lungimi în spatele lui Gaz Metan Mediaş, scrie digisport.ro.