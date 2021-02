Ziua și scandalul în Liga 1. Numai că acum s-a ajuns și la TAS (Tribunalul de Arbitraj Sportiv). Iar efectele litigiului pot produce eliminarea echipei din primul eșalon fotbalistic.

Voluntari se află în fața unui moment critic. Formația ilfoveană, susținută puternic de Florin Pandele și primăria zonei de la marginea Bucureștiului, se confruntă cu o situație care poate duce echipa în insolvență.

Din cauza unei datorii de 150.000 de euro, bani pe care Voluntari are să îi dea impresarului Liubliana Nedelcu, echipa din primul eșalon riscă să intre în insolvență. Suma pe care Voluntari are să i-o dea impresarului provine din transferul lui Aissa Laidouni la Ferencvaros, în vara anului trecut.

Scandal în Liga 1. Voluntari, chemată la TAS

Conform înțelegerii dintre părțile implicate în momentul în care Laidouni a fost adus la Voluntari, pe gratis, agentul fotbalistului urma să încaseze 20% dintr-un viitor transfer al jucătorului. În contract a fost stipulat și faptul că mijlocașul de 24 de ani nu poate fi transferat fără acordul impresarului.

Deși a fost dorit și de FCSB, la vremea respectivă Gigi Becali ajungând la un acord cu Pandele pentru ca jucătorul să ajungă la echipa roș-albastră pentru 350.000 de euro, Laidouni s-a transferat în Ungaria, la Ferencvaros. Mijlocașul a ajuns în Ungaria în schimbul sumei de 600.000 de euro. Chiar dacă plecarea lui Laidouni de la Voluntari a avut loc la finalul lunii iunie 2020, agentul nu și-a primit banii nici în momentul de față.

Partea vătămată: „Am apelat la TAS. I-am amânat de șapte ori”

Evenimentul Zilei a contactat-o pe Liubliana Nedelcu pentru a prezenta situația în care se află litigiul cu Voluntari. „Laidouni a fost transferat în iulie. De atunci, am arătat mereu bună-credință și am acceptat ca Voluntari să amâne datoria de șapte ori. Însă nici acum nu am primit banii pe care trebuie să îi încasez conform contractului. Pentru asta, am apelat atât la măsuri legale în România, cât și la TAS”, a declarat agentul.

Demersul făcut de societatea pe care Liubliana Nedelcu o reprezintă cere la TAS suma de 150.000 de euro, dar și penalități, precum și cei aproximativ 25.000 de franci elvețieni, bani care reprezintă taxa aferentă procesului.

Litigiul are șanse să se încheie peste doar câteva zile. Iar Voluntari va fi obligată să plătească aproximativ 200.000 de euro. Dacă nici atunci nu dorește să plătească, Voluntari nu va lua licența și va juca în Liga 1 în următorul sezon!

Cum vrea conducerea să reducă cheltuielile: a pus oamenii să lucreze pe gratis

Conform informațiilor obținute din interiorul echipei Voluntari, conducerea dorește să reducă din cheltuili. Chiar dacă au luat la începutul anului aproximativ 500.000 de euro din drepturile TV, echipa are datorii către jucători. Aceștia sunt neplătiți de câteva luni. În aceeași situație se regăsesc și angajații care lucrează pe salarii de 2000 de lei.

Aceștia nu și-au luat banii de câteva luni. Mai mult, Bogdan Bălănescu – noul director de la Voluntari – i-a trimis pe angajați în concediu fără plată. Cu toate astea, susțin sursele autorizate din anturajul echipei, menajerele și toți cei care se ocupă de întreținerea bazei sportive sunt chemați la muncă în continuare.