CFR, ţinută în şah de Voluntari. Campioana României, CFR Cluj, nu a reuşit să profite de paşii greşiţi făcuţi în această etapă de contracandidatele din lupta pentru titlu, FCSB şi CSU Craiova şi s-a împotmolit în meciul de pe teren propriu, cu micuţa FC Voluntari.

Gruparea de la poalele Feleacului nu a obţinut decât un singur punct, scor 0 – 0, iar căpitanul Mario Camora şi ceilalţi coechipieri ai săi au ratat şansa de a trece, prentru prima dată în actuala ediţie a Ligii I, pe prima treaptă a podiumului.

Antrenorul principal al alb – vişiniilor, Eduard Iordănescu, a lăudat totuşi evoluţia elevilor săi din confruntarea de ieri seară, dar nu a uitat, în schimb, să arate cu degetul brigada de arbitri condusă de centralul făgărăşean Marian Barbu. „A fost o seară catastrofală din punct de vedere al arbitrajului. Pot înţelege o greşeală, însă e peste capacitatea mea să văd trei erori. Mingea a intrat jumătate de metru în poartă, iar el nu a observat. În plus, am mai avut două penalt-yuri neacordate. E deja prea mult. O spun public, e strigător la cer. Se practică în fotbalul românesc să strigi, iar eu nu am făcut-o până acum şi uite unde am ajuns” a răbufnit tânărul tehnician în vârstă de 42 de ani, la conferinţa de presă.

CFR, ţinută în şah de Voluntari. Iordănescu dă vina şi pe starea gazonului

Fiul „Generalului” Anghel Iordănescu s-a plâns şi de starea proastă a gazonului de pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”. „Echipa a încercat, dar suprafaţa de teren ne-a pus probleme. E greu să circule mingea pe un astfel de gazon. Formaţia mea a fost pozitivă şi nu am ce să le reproşez băieţilor” a mai adăugat Edi Iordănescu, care are un bilanţ pozitiv la cârma grupării clujene, cu treisprezece victorii, trei remize şi o singură înfrângere.

Păun, mesaj pentru conducere

Jucătorul ofensiv al celor de la CFR, Adrian Păun, a pus, de asemenea, rezultatul nefast înregistrat cu Voluntari pe seama terenului greu practicabil. „Avem unul dintre cele mai rele terenuri din Liga I. Avem pretenţii să evoluăm în cupele europene, însă avem condiţii de divizia secundă. Nu vreau să găsim scuze, dar trebuie să vedem şi aceste aspecte. Am controlat meciul în totalitate şi am ratat ocazii imense de gol. Asta e, trebuie să mergem înainte” a declarat fotbalistul de 25 de ani, care şi-a trecut doar de două ori numele lista marcatorilor, în acest campionat.

