In cautare de scaune pentru mobilarea salii de mese? Iata cum sa alegeti cu inspiratie

Ati ales o masa de bucatarie rafinata, cu atentie la detalii, insa nu ati completat-o inca cu un set de scaune adecvate? Exista in piata romaneasca piese de mobilier suficient de numeroase si diferite pentru a putea satisface orice gust si preferinte, iar ca sa le alegeti pe cele protrivite trebuie numai sa acordati atentie catorva sfaturi esentiale.





Cum sa alegem scaune pentru un design minimalist sau modern? Iata mai jos cum sa le selectati pe cele mai potrivite.

Mitul scaunelor asortate

Alegerea unor scaune de bucatarie potrivite poate suna distractiv, dar in lipsa unor cunostinte elementare, se poate ajunge la experiente neplacute. In prezent, tendintele de design ne invata ca epoca scaunelor asortate a trecut, clientii orientandu-se acum catre piese cu caracter individual pronuntat. Cu exceptia cazului in care un set de scaune are o aumita valoare istorica, nu exitati sa alegei scaune care nu se potrivesc neaparat cu masa.

Iata in continuare principalele criterii de avut in vedere: acestea va vor indruma pe calea alegerii castigatoare.

Dimensiunea

Pentru noi toti, alegerea unui model sau a unei culori e o parte mai distractiva a procesului de selectie a unui produs, si acelasi lucru se intampla si cand vine vorba de alegerea unor scaune portrivite pentru bucatarie: multi cumparatori neglijeaza importanta pe care o are dimensiunea mesei. Adevarul este ca alegerea in functie de dimensiune este mult mai importanta si trebuie sa o determinati in avans, ca sa stiti foarte bine ce cautati si sa scurtati astfel lista de optiuni.

In plus, dimensiunea mesei nu este singurul criteriu de luat in seama: este necesar sa nu pierdeti din vedere nici dimensiunea camerei si spatiul liber disponibil.

In cazul in care nu intentionati sa pastrati masa extinsa in permanenta, puteti lua in calcul spatiu suplimentar pentru scaune.

Scaunele de masa fara brate trebuie sa aiba o latime de aproximativi 55cm, dar nu e necesar sa respectati acest standard daca aveti deja o masa suficient de mare sau o incapare de dimenisuni mari. Latimea minima a unor scaune potrivite ar trebui sa fie de 40cm

Lățimea minimă ar trebui să fie de 40cm, deoarece altfel nu ar exista spatiu suficient pentru a sustine sezutul intr-un mod confortabil. Adancimea ideala pentru scaune confortabile este cuprinsa intre 50 si 60 de centimetri.

Inaltimea

Inaltimea este, de obicei, standardizata, lucru cre ridica o parte din povara procesului de selectie de pe umerii cumparatorilor. Cu toate acestea, sa faceti o masuratoare proprie anterior achizitiei nu este o idee rea: trebuie sa luati in considerare distanta de la partea de sus a sortului la podea, astfel incat sa alegeti acele scaune case pot intra cu usurinta sub masa cu partea sezutului.

Distanta dintre scaun si sort ar trebui sa fie de cel putin 20 cm, astfel incat oaspetii sa aiba suficient spatiu pentru a-si pozitiona picioarele in mod confortabil.

