Scandalul fraudării alegerilor la Sectorul 1. Noi imagini revoltătoare din sala voturilor

Jurnaliștii postului de televiziune au prezentat noi imagini, surprinse de camerele de supraveghere, din sala în care au fost depozitate voturile după alegerile locale de la Sectorul 1. În opinia acestora, imaginile ar demonstra fraudarea alegerilor.

În clipul prezentat, apar mai multe persoane care aruncă sacii cu voturi sau îi târăsc pe jos, precum și alte persoane care scot sau introduc documente în aceștia. În alte imagini, mai multe persoane apar jucându-se cu o minge de fotbal, în aceeași sală, la scurtă vreme după încheierea procesului de alegeri.

Noile imagini difuzate de România TV au apărut în contextul în care reprezentații PSD au demarat, în Sectorul 1, strângerea de semnături pentru demiterea primarului Clotilde Armand.

PSD strânge semnături pentru demiterea lui Clotilde Armand

Între coordonatorii acestei campanii se află și deputatul PSD Dan Tudorache, fostul primar al Sectorului, cel care acuză fraudarea alegerilor.

„Noi de aproape o săptămână strângem semnături pentru demiterea lui Clotilde Armand şi nu pe problema cu frauda de la alegerile electorale. Sunt nemulţumirile oamenilor vis a vis de şobolani, de gunoaie. Noi strângem semnături în continuarea şi văd că se strâng”, a spus Dan Tudorache pentru România TV.

În cazul în care sunt strânse suficiente semnături, prefectul municipiului București poate dispune organizara unui referendum pentru demiterea lui Clotilde Armand. Ulterior, dacă locuitorii Sectorului 1 vor fi de acord cu acest lucru, se vor organiza noi alegeri locale.

Ce spune procurorul Iașinovschi

În acest timp, SIIJ derulează o anchetă în care sunt cercetate acuzații aduse procurorului care a îndeplinit funcția de șef al Biroului Electoral al Sectorului 1. Ancheta este coordonată de procurorul Sorin Iasinovschi, iar una dintre măsurile dispuse de acesta a fost renumărarea voturilor. Deși au trecut mai multe luni, până în prezent, acest proces nu s-a încheiat, Sorin Iașinovschi dispunând mai multe amânări.

„De ce durează atât? Este vorba de o reconstituire a unui proces de renumărtare, este vorba de tehnică şi tactică criminalistică. Procesul de numărare s-a terminat, acum s eimplementează într-un program, se doreşte a fi o activitate perfectă, se verifică fiecare detaliu, nu doar pentrzu primar, ci pentru fiecare consiliu, local, general.

Toată lumea vrea să vadă acoperişul, dar înainte trebuie să avem temelia. După ce terminăm această fază, vom trece la următoarea, a audierii de persoane. Eu am făcut un plan, nu pot să audiez înainte să termin ancheta, că nu pot să reaudiez persoane fără să am toate datele. În faţa judecătorului, eu trebuie să merg cu probe clare.

Am în lucru 1000 de dosare, sunt mii de imagini, am şi alte activităţi. Când am baza, o să aleg ce e de vizualizat, nu pot să pierd timpul, mii de ore de imagini. Noi nu invalidăm sau validăm mandate, nu este problema noastră, a procurorilor. Eu nu ştiu dacă sunt sau nu fraude”, a declarat procurorul care instrumentează dosarul de la Sectorul 1.