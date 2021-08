Scandalul fraudării alegerilor de la Sector 1. Cum justifică procurorul de caz amânarea dosarului până în septembrie

Procurorul Sorin Iaşinovschi a explicat de ce a amânat, încă o dată, finalizarea dosarului penal, pentru 3 septembrie, și de ce durează atât de mult până când va fi propusă o soluție în acest caz. Procurorul făcut aceste declarații în contextul apariției mai multor imagini controversate, surprinse de camerele video, în timpul procedurii de numărare a voturilor. Astfel, aceste imagini o plasează pe Clotilde Armand în zona în care se sortau sacii cu voturile exprimate la alegeri.

Acest dosar penal privind presupusa fraudă la alegerile de la Primăria Sector 1 este instrumentat în urma unei plângeri formulate de fostul primar Daniel Tudorache (PSD). Acesta a pierdut alegerile în fața lui Clotilde Armand (USR PLUS). Ancheta este instrumentată de Secția Specială, dat fiind că îl vizează pe președintele biroului electoral de sector, iar nu pe Clotilde Armand.

„Vorbesc ca persoana fizică, nu implic instituţia pentru că există riscul să intervină Inspecţia Judiciară. De ce durează atât? Este vorba de o reconstituire a unui proces de renumărare, este vorba de tehnică şi tactică criminalistică. Procesul de numărare s-a terminat, acum se implementează într-un program. Se doreşte a fi o activitate perfectă, se verifică fiecare detaliu, nu doar pentru primar, ci pentru fiecare consiliu, local, general. Toată lumea vrea să vadă acoperişul, dar înainte trebuie să avem temelia”, a explicat procurorul.

Strategia procurorului Iașinovschi

Potrivit spuselor sale, după finalizarea numărării voturilor se va trece la audierea persoanelor. Sorin Iaşinovschi susține că are o strategie pentru abordarea anchetei și nu o poate dezvălui pentru a nu-i pune în gardă pe cei vizați.

„După ce terminăm această fază, vom trece la următoarea, a audierii de persoane. Eu am făcut un plan, nu pot să audiez înainte să termin ancheta, că nu pot să reaudiez persoane fără să am toate datele. În faţa judecătorului, eu trebuie să merg cu probe clare. Am în lucru 1000 de dosare, sunt mii de imagini, am şi alte activităţi. Când am baza, o să aleg ce e de vizualizat, nu pot să pierd timpul, mii de ore de imagini”, a precizat procurorul.

El a mai spus că în atribuțiile sale nu intră validarea sau invalidarea de mandate pentru primari și consilieri locali.

„Noi nu invalidăm sau validăm mandate, nu este problema noastră, a procurorilor. Eu nu ştiu dacă sunt sau nu fraude. Nu s-au făcut încă audieri pentru că există riscul prevalării dreptului la tăcere, am o strategie pe care nu pot să o dezvălui la televizor”, a mai precizat Sorin Iașinovschi.

Procurorul anunță o conferință de presă viitoare

Întrebat dacă se fac presiuni asupra sa, procurorul Iaşinovschi a refuzat să comenteze subliniind, însă, că intenționează să ducă doarul până la final. Procurorul a precizat că după interviul acordat în luna iunie, la un post de televiziune, în care a vorbit și despre dosarul alegerilor de la Sectorul 1, Inspecția Judiciară a început o cercetare în cazul său.

„Nu vreau să vorbesc despre asta, vreau să duc ancheta până la capăt. Eu nu pot să dau date din dosar. Aţi văzut ce s-a întâmplat cu acel interviu, trei sferturi a fost cenzurat. Cea mai mare parte a interviului dat pentru Denise Rifai era despre Secţia Specială. Din 45 de minute, s-au dat vreo 7, nu ştiu de ce nu a apărut pe post”, a mai spus Sorin Iașinovschi.

Sorin Iaşinovschi a anunțat că a amânat finalizarea dosarului până pe 3 septembrie, când va susține și o conferință de presă în care va prezenta detalii din achetă.