1.700 de respondenţi, potrivit celor de la watchdog.md. Au ieşit următoarele formaţiuni politice în top 3. Vorbim de Partidul Acţiune şi Solidaritate, fondat de Maia Sandu, cu 55,1%, urmat de către Blocul Comuniştilor şi Socialiştilor cu 24%.

Pe locul trei se află partidul fostului primar de Orhei, partidul ŞOR, cu 8,1% şi după aceea urmează partide care, conform datelor din acest after-poll, nu ar intra în Parlamentul de la Chişinău, pentru că avem Blocul Renato Usatîi, cu 4,4%, urmat de Platforma Dreptate şi Adevăr cu 1,8%, Partidul Democraţia Acasă cu 1,1%, Partidul Democrat din Moldova cu 1,1%, partid care a fost al doilea în preferinţele alegătorilor în parlamentarele din 2019, acumulând nu mai puţin de 30 de mandate în fostul legislativ.

Marja de eroare constituie 2,6%.

Organizatorii au precizat că alegătorii au fost întrebați dacă au mers deja la votare, iar celor care la momentul apelului deja au votat le vor fi adresate câteva întrebări:

când s-au decis cu cine să voteze, pentru cine au votat și câteva întrebări pentru ca să aflăm profilul alegătorului

vârsta, nivelul de studii, mediul de reședință.

Sondajul este realizat în cadrul proiectului „Countering disinformation and promotion of election integrity”, finanțat de către European Endowment for Democracy, implementat de către Comunitatea WatchDog.MD în parteneriat cu Institutul de Politici publice.

Pe 11 iulie 2021 în Republica Moldova au avut alegeri parlamentare anticipate, fiind cel de-al X-lea scrutin parlamentar de la declararea independenței țării. Cetățenii vor alege astăzi o nouă componență a Parlamentului – organul legislativ al statului.