Sistemul l-a învins și pe procurorul care anchetează frauda electorală de la Sectorul 1. ”Nu mai vreau să zic nimic”

Dacă acum câteva săptămâni, procurorul Sorin Iasinovscki vorbea la o emisiune de televiziune despre această fraudă, acum anchetatorul nu mai vrea să spună nimic. Asta înseamnă că procurorul a fost amenințat să nu mai deranjeze ”ploile” politicii dâmbovițene, în caz contrar fiind dat afară din Justiție.

Întrebat recent despre imaginile cu Clotilde Armand, primarul de la Sectorul 1, filmată în timp ce se afla în sala unde erau buletinele electorale, procurorul Sorin Iasinovscki a refuzat să mai facă orice fel de comentariu.

”Nu vreau să mă pronunț. Gândiți-vă că am dosar de cercetare disciplinară! Mai spun ceva pe aici și iar mă trezesc cu unul … În momentul in care ai trecut de aceasta fază, vezi ce ai de făcut: daca trebuie cercetat sau nu. Dau o ipoteza: sa admitem ipoteza că totul o sa fie perfect. Păi, dacă totul o sa fie perfect și totul a iesit perfect, nu are rost să audiezi pe nimeni, practic, că se clasează dosarul dacă totul e ok”, a spus procurorul.

Chemat la Inspecția Judiciară

Sorin Iasinovscki a dat un interviu la Kanal D, care nu a mai fost difuzat nicidată. Cu toate astea, pasaje dim acest interviu au apărut pe site-urile patronate de acest trust de presă ceea cde i-au adus anchetatorului o cercetare disciplinară.

Anchetatorul a spus atunci că s-au încălcat mai multe dispoziții ale legii electorale, care interzic prezența unor persoane neautorizate în sălile unde sunt păstrate buletinele electorale.

”S-au încălcat niște dispoziții pentru că intrarea în acea sală trebuia făcută în anumite condiții, trebuia să fie mai multe persoane din cadrul biroului electoral de sector, erau niște reguli, dar aceste reguli s-au încălcat. Acum, dacă s-au comis și fapte penale, pentru ca aceste încalcări pot fi și fapte sancționate administrativ, dacă s-au comis sau nu fapte penale nu putem ști în acesta fază, de aceea trebuie sa facem ancheta Iasinovski.