Ce funcție va primi Liviu Dragnea în PSD, după ce va fi eliberat din pușcărie? Este una dintre cele zece întrebări la care a trebuit să răspundă Marcel Ciolacu, liderul social-democrat. Alte întrebări au vizat revenirea lui Victor Ponta în PSD, o eventuală susținere, din umbră, a unui guvern PNL, fără USR, propunerea lui Alexandru Rafila ca premier sau relația cu Mircea Geoană și susținerea candidaturii acestuia la președinția României.

Cele zece întrebări au fost formulate de jurnalistul Radu Tudor, în emisiunea pe care o moderează la Antena 3, iar Marcel Ciolacu a trebuit să dea răspunsuri pentru fiecare dintre acestea.

Între altele, Marcel Ciolacu a afirmat că Alexandru Rafila este singura propunere a PSD pentru funcția de prim-ministru. În acest context, Ciolacu a precizat că nu intenționează să candideze la următoarele alegeri prezidențiale.

Interviul lui Marcel Ciolacu

Radu Tudor: Câți ofițeri acoperiți sunt acum în conducerea PSD?

Marcel Ciolacu: Nici unul. În primul rând nu e nici un ofițer acoperit. N-ai voie nici legal să fii. Cine din SRI din România își asumă să aibă ofițeri acoperiți în Parlamentul României să încalce legea?

Radu Tudor: Ce aranjamente are actuala conducere PSD cu președintele Klaus Iohannis?

Marcel Ciolacu: Ne-a luat dreptul constituțional de a crea guvernul. Credeți că eu am aranjat cu domnul Iohannis să nu respecte spiritul constituției după ce a câștigat alegerile? Nu m-am mai văzut cu Iohannis de când eram președintele Camerei Deputaților. Nu am această onoare și cinste de a fi sunat de președintele României.

Despre o eventuală susținere a PNL la guvernare

Radu Tudor: Câți simpatizanți ai Rusiei și Chinei sunt la vârful PSD?

Marcel Ciolacu: PSD-ul a fost acuzat de multe. Ca țări, am tot respectul și pentru Rusia și pentru China.

Radu Tudor: Când bateți palma cu PNL să veniți la guvernare, prin înlăturarea USR?

Marcel Ciolacu: Niciodată PSD pe această legislatură nu va face un guvern cu PNL.

Mircea Geoană, președinte susținut de PSD

Radu Tudor: Aveți vreo discuție cu Mircea Geoană să candideze la președinție din partea PSD după ce-și termină mandatul de Secretar General Adjunct al Nato?

Marcel Ciolacu: Am avut mai multe discuții. Ne cunoaștem de foarte mult timp. Am avut și discuții instituționale ca și președinte de partid și domnul Mircea Geoană ca și secretar general adjunct NATO, nu am avut niciodată cu domnul Mircea Geoană vreo discuție de candidatură la prezidențiale.

Despre revenirea lui Dragnea în PSD

Radu Tudor: Pe ce funcție revine Liviu Dragnea în PSD după eliberarea din închisoare?

Marcel Ciolacu: De la oamenii apropiați domnului Liviu Dragnea am aflat că nu își dorește să mai fie o persoană publică și să facă politică în perioada următoare.

Radu Tudor: Ce întrebări incomode a avut Frans Timmermans pentru liderii PSD după ce a fost dat pe mâna procurorilor?

Marcel Ciolacu: Cred că ar trebui să îl întrebați pe domnul Dragnea. Eu am avut o întâlnire cu domnul Frans Timmermans la o lună după ce am devenit președinte interimar PSD, am lămurit foarte multe lucruri și la sfârșit cred că a simțit nevoia să mă întrebe dacă mi-a plăcut maneaua domnului Codrin Ștefănescu. Este un om care a avut capacitatea ca în jumătate de oră să depășească toate lucrurile care până atunci ne-au separat.

Alexandru Rafila va fi viitorul premier

Radu Tudor: Dacă veți reuși să treceți moțiunea de cenzură, cu cine sunteți pregătiți să guvernați? Cine va fi premier?

Marcel Ciolacu: Există o singură decizie în acest moment în interiorul PSD, domnul Alexandru Rafila.

Radu Tudor: Ce dialoguri ascunde aveți cu Victor Ponta pentru revenirea acestuia în PSD?

Marcel Ciolacu: Nu cred că poți să ai un dialog ascuns cu Victor Ponta. De câteva săptămâni nu am mai vorbit. Cred că Victor Ponta și-a pierdut momentele importante când trebuia să revină în PSD. (…) Nu exclud nicio variantă de discuții între PRO România și PSD.

Radu Tudor: De ce evitați, ca lider PSD, să acceptați candidatura la prezidențiale?

Marcel Ciolacu: Cică a greși e omenește, a persevera e prostește. Dacă am avut o anumită abordare, toți președinții PSD dinaintea mea au avut o abordare care nu a funcționat. Eu am zis că voi schimba această abordare. În primul rând, președintele partidului nu mai este neapărat și candidatul la prezidențiale. Vom declanșa alegeri interne pentru această competiție. VEste posibil ca anumiți oameni din afara partidului, dar personalități totuși cunoscute, să poată să intre în această competiție internă a PSD. Acest lucru va duce ca în 2024 PSD să câștige toate alegerile.