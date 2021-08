Imaginile din camera în care au fost depuși sacii cu voturi de la alegerile locale pentru Primăria Sectorului 1 au fost difuzate vineri seara.

Scandalul numărării voturilor de la Sectorul 1 a izbucnit după difuzarea unor imagini în care persoane despre care se afirma că ar fi fost cooptate de USR PLUS umblau la sacii cu voturile pentru Primăria Sectorului 1.

Fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, dar şi reprezentanţii PSD, au depus o plângere legată de rezultatul alegerilor şi au reclamat comiterea unor infracţiuni de către Dan Barna, preşedintele USR, procurorul Nicolae Sprâncu, preşedintele Biroului Electoral al Sectorului 1, şi Andrei Nicolescu, membru USR.

Femeia despre care se spune că ar fi Clotilde Armand, cu mâna pe saci

În imaginile difuzate vineri seara, jurnaliştii sursei citate susţin că apare Clotilde Armand, dar şi un membru al USR, Radu Stanciu, care le dă indicații unor jandarmi în Biroul Electoral al Sectorului 1. Scenele incredibile în care Clotilde Armand ar sorta voturile au fost înregistrate la alegerile locale organizate în septembrie 2020.

Vineri seara, Gabriela Firea a luat atitudine după difuzarea imaginilor și a declarat că va face tot ce e necesar pentru ca adevărul să iasă la suprafață.

„Voi face demersuri care se referă la alagerile pentru Primăria Capitalei. Voi cere renumărarea voturilor şi o anchetă penală. Legea electorală prevedea ca aceste plângeri să se facă în 24 de ore, dar asta este o greşeală, pentru că nu ai timp.

Gabriela Firea reia lupta pentru PMB

”Dar asta nu înseamnă că nu renunţăm. La acea vreme, noi am depus plângere penală, dar ni s-a spus că este tardiv. Noi am depus-o câteva ore mai târziu decât a depus-o domnul Tudorache şi ni s-a spus că este prea târziu. Atunci nu aveam aceste imagini.

Sunt imagini incredibile. Nu ne puteam imagina cum după 1989 un contracandidat intră într-o sală şi selectează voturi. Anul trecut am ieşit cu mai multe probe şi am reuşit să strâng buletine de vot în care am observat modificări grosolane făcute cu pixul, cu carioca, cu codul QR decupat şi lipit…

Am fost ironizaţi şi ni s-a spus că nu ştim să pierdem. Ştim să pierdem, dar măcar să fie cu votul cetăţenilor. Am convingerea că ce s-a întâmplat în Sectorul 1 s-a întâmplat şi în alte sectoare. Aşteptăm ca instituţiile statului să-şi facă datoria.

Solicit demisia de onoare a doamnei Clotilde. Dumneaei nu se poate întoarce când o ţară întreagă a văzut că a furat. Demisia pentru că nu se poate să conducă un sector atât de important prin fraudă”, a declarat Gabriela Firea la Antena 3.

Clotilde Armand spune că nu este ea în imagini

„Câteva precizări pentru televiziunile care difuzează imagini cu “Clotilde cu mâna pe voturi!” și spun că eu aș fi fost în camera respectivă din sediul BES 1. Ghinion! Doamna respectivă indicată de avocatul lui Tudorache și de televiziunile de casă ale PSD nu sunt eu. Seamănă, dar nu răsare.

Un nou fake-news grosolan a apărut simultan la televiziunile abonate la bănii primăriei până să ajung eu primar (RTV & A3), sunt încercări disperate ale lui Dan Tudorache și ale avocatului acestuia de a distrage atenția de la dosarele deschise de DNA. De 9 luni se chinuie să zică că am furat voturile și nimeni nu-i crede. Pentru că Justiția nu minte.

Nu am intrat niciodată în camera unde se numărau voturile. În imagini se vede clar că este vorba de o altă persoană. Nivelul știrilor false create de PSD a ajuns prea departe. Îi voi acționa în judecată pe toți cei care sunt părtași la manipularea aceasta grosolană.

Văd că s-a grăbit și președintele PSD cu concluziile. Îi dau un sfat prietenesc: Dle. Ciolacu, schimbați-vă ochelarii”, a scris Clotilde Armand pe Facebook.