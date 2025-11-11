Scandalul dintre Alessandro Safina și mama copilului continuă. Ce se întâmplă cu pensia alimentară

După ce fosta iubită a tenorului italian Alessandro Safina, Laura, a obținut în instanță drepturile financiare pentru copilul lor, artistul a făcut un pas neașteptat și a cerut reducerea pensiei alimentare stabilite pentru fiul lor. Băiețelul, diagnosticat cu autism, se află acum în centrul unui conflict juridic care a provocat îngrijorare în rândul familiei și al publicului.

Judecătoria din România a decis recent majorarea pensiei alimentare de la 800 la 2.200 de euro pe lună, ținând cont de veniturile internaționale ale tenorului și de nevoile speciale ale copilului. Decizia a fost primită cu ușurare de Laura, care a luptat timp de doi ani pentru drepturile fiului său.

Cu toate acestea, Alessandro Safina a atacat hotărârea, alegând să conteste suma stabilită de instanță. În paralel, artista a depus o plângere penală împotriva tenorului pentru abandon de familie, după ce acesta nu a respectat nici pensia alimentară provizorie de 800 de euro stabilită în aprilie 2024.

Codul Penal prevede că abandonul de familie apare atunci când o persoană obligată la întreținere refuză în mod intenționat să plătească pensia sau să ofere sprijin, iar pedeapsa poate fi amendă sau închisoare între șase luni și trei ani.

Conflictul dintre Safina și Laura a stârnit reacții în rândul publicului, mai ales având în vedere situația delicată a copilului cu nevoi speciale. Specialistii în drept familial subliniază că astfel de cazuri pot fi deosebit de complicate, implicând atât resurse financiare considerabile, cât și intervenția autorităților pentru protecția minorului.

În momentul de față, procesul este în curs la instanța superioară, care va analiza apelul tenorului italian și va decide dacă pensia alimentară poate fi diminuată sau dacă hotărârea inițială rămâne valabilă. Laura și echipa ei juridică rămân în alertă, pregătite să asigure că drepturile copilului sunt respectate.