În memoriul adresat către Ministerul Sănătății se arată, de exemplu, că Spitalul Foișor nu are ventilație necesară și poate deveni focar de COVID-19. De asemenea, nu pot fi realizate circuite separate, deoarece nu le permite spațiul.

Memoriul medicilor de la Spitalul Foișor

Memoriul transmis Ministerului Sănătății Vlad Voiculescu de către medici este următorul:

“Revenim pe aceasta cale, spre corecta informare și argumentare mai amănunțită, pentru a clarifica situația în care se află in prezent Spitalul Clinic de Ortopedie – Traumatologie si TBC Osteoarticular “Foisor”, prin aparitia in Monitorul Oficial 311 din 26 martie 2021 a masurilor pentru organizarea spitalelor in contextul pandemiei de COVID-19 si a listei spitalelor care asigura asistenta medicala pentru pacienti, conform clasificarii spitalelor in 3 niveluri de competenta.

Criteriile nu sunt îndeplinite de Spitalul Foișor

In precedenta interventie, inregistrata la noi 3173/02.04.2021, depusa la Ministerul Sanatatii Reg2/7335/02.04.2021, Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti 14100/02.04.2021, Consiliul General al Municipiului Bucuresti Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti 8213/02.04.2021, avertizam asupra faptului ca in respect cu cele mentionate in Ordin Nr.434/2021 din 26 martie 2021, criteriile mentionate in Ordin, NU sunt indeplinite de Spitalul Clinic de Ortopedie – Traumatologie si TBC Osteoarticular “Foisor”, fiind obligati sa va atentionam de acest context de neconformitate, pentru a evita confuzii provocatoare de malpraxis sau de perturbare a intregii activitati a spitalului, care este eminamente ortopedica, prin monoprofil, dupa cum urmeaza:

Nu este un spital de urgență

1. “sa indeplinească concomitent cel putin urmatoarele conditii: a) acces 24/7 la laborator….si la platforma diagnostica cu radiologie conventional, eventual computer tomograf cu eliberarea rezultatelor inclusiv la distanta;” – Spitalul Clinic de Ortopedie – Traumatologie si TBC Osteoarticular “Foisor”,

NU este un spital de urgenta (raspunde la apelul autoritatilor in zile de sarbatori legale avand linii de garda si personal de deservire cu efort suplimentar),

NU are decat tura de dimineata la laboratorul de analize medicale, NU are functionare radiologie si CT-scan decat in prima parte a zilei, principala problema fiind constituita de acoperirea costurilor financiare (salarizari) pentru functionare 24/7, singura sursa de venit fiind din DRG, care este cu greu acoperitoare prin consumurile marite datorate perioadei pandemice si complexitatii cazurilor rezolvate ( de mentionat ca au fost reduse considerabil sursele financiare provenite de la Administratia Locala – PMB – ASSMB, in acest moment, creand o reala presiune pe functionarea spitalului);

Se află într-un roces amplu de reconstrucție

2. “b) capabilitate de implementare de paturi DTA conform cerintelor minime descrise in pet.II.4;”

– Spitalul Clinic de Ortopedie – Traumatologie si TBC Osteoarticular “Foisor”, se afla intr-un proces amplu de reconstructie, Corpul de cladire “A” si “B2”, nefiind predate de constructor, desi este executat 90%, urmand a se efectua dotarile spatiilor pentru finalizare si platile de catre PMB – ASSMB catre constructor.

Trebuie precizat ca din acest motiv structura spitalului cu toate circuitele acestuia , au suferit modificari permanente in functie de zona care urma sa fie reconstruita, in prezent avand o singura iesire/intrare, prin strada lancu Capitanu nr.l, in “spatele” spitalului. Circuitele aprobate au fost avizate conform legislatiei in vigoare, avand si o aprobare temporara pentru perioada pandemica cu utilizarea a doua paturi postoperatorii aflate in blocul operator etaj 6 ( blocul operator fiind amplasat cu cate 4 Sali operatorii la fiecare nivel in etajele 5 si 6).

Utilizarea acestor 2 paturi postoperatorii pentru cazurile de Covid provenite din randul pacientilor interni operati, blocheaza activitatea acestui nivel pana la externarea acestor pacienti in cazul in care nu sunt transferati dupa interventia chirurgicala intr-un serviciu de ingrijiri Covid. Afectarea etajului de bloc operator, conduce automat la reducerea numarului de interventii chirurgicale in aceasta arie, blocand 4 Sali operatorii cu toate consecintele rezultate din acest demers…

Putem face si o alta precizare si anume ca fiecare sala operatorie utilizeaza CTA (centrala de tratare aer) independent cu posibilitate de negativare presiuni (flux laminar vertical cu 60 schimbari volumetrie pe ora), dar coridoarele si holurile blocului operator etaj 5 si etaj 6 au o singura sursa de ventilatie comuna celor 2 etaje, un CTA (centrala de tratare aer) unic, facand imposibila separarea celor 2 etaje operatorii, existand riscul contaminarii.

2. “c) linie de garda in una dintre specialitatile boli infectioase sau pneumologie sau colaborare permanento intre una din specialitatile boli infectioase/pneumologie, avand linia de garda asigurata in spital prin una dintre specialitatile conexe (medicina interna, cardiologie, gastroenterologie, hematologie, oncologie medicala, pediatrie pentru sectiile cu paturi de copii).” – Spitalul Clinic de Ortopedie – Traumatologie si TBC Osteoarticular “Foisor”, este un spital monospecialitate ortopedie, proiectat pentru a face chirurgie ortopedica predominant de implantologie articulara si coloana vertebrala, astfel conceput ca sa reduca costurile si infectiile nozocomiale, dar NU pentru profil virusologic de Covid, proiectarea fiind efectuata inaintea izbucnirii pandemiei.

NU exista nici una din specialitatile mentionate in Ordin, avand 2 linii de garda ortopedie si o linie de garda anestezie-terapie intensiva, cu o reanimare in camp deschis pentru asistenta specializata operativa in cazul interventiilor chirugicale complexe efectuate de noi si pentru asigurarea unei conditii de maxima securitate si siguranta pentru pacienti.

Urmare a situatiei prezente pandemice, am marit numarul de interventii catre autoritatile locale si cele competente, de a grabi deschiderea circuitelor de spital prin punerea in functiune a corpurilor de cladire “A” si “B2” cu toate dotarile necesare, pentru a face fata situatiei actuale, demersuri pentru care va rugam respectuos sa ne sprijiniti si am demarat actiunea de angajare a unor proiecte de imbunatatire a fluxurilor de ventilatii (prin crearea presiunilor negative: etaj 3 corp “CD” sectie ortopedie 3, ATI camp deschis si boxa septica din interiorul acestuia, cele 2 postoperatorii etaj 5 si 6 bloc operator, cu toate automatizarile necesare inversarilor de presiune din pozitiva in negativa si viceversa, cu sisteme de comanda individuale cu posibilitati de cuantificare rapida si avertizare, etc.) pentru a ne adapta pe viitor unor situatii ca cea prezenta.

Cereri repetate de detașare a personalului către alte unități sanitare

1. Va informam ca am efectuat o analiza atenta a situatiei functionarii spitalului nostru, existand numeroase cereri de detasare a personalului nostru catre alte unitati sanitare cu deficit de personal, din pacate activitatea intensa a spitalului, complexitatea cazuisticii, nu ne permit detasarea personalului solicitat (asistente si infirmiere),inclusiv medici, detasarea acestora, putand genera anomalii grave de ingrijire intr-un serviciu monospecialitate ortopedie- traumatologie, unde pacientii NU se pot deplasa, NU au autonomie, necesita ingrijiri specializate de asistare si urmarire permanenta.

2. Facem mentiunea ca am detasat in prezent la solicitarea Dumneavoastra un medic primar de anestezie-terapie intensiva, la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale “Dr. Victor Babes”, foarte util serviciului nostru, in care avem 8 Sali operatorii, cu 8 preanestezii si o terapie intensiva, cu 28 paturi de ATI camp deschis, care necesita asistare si supraveghere permanenta de inalta calitate medicala, existand deja probleme generate prin absenta acestui cadru medical important functionarii spitalului nostru (existand deja in prezent o presiune mare pe corpul medical ATI – medici specialisti si primari ATI – si o responsabilitate si responsabilizare mai mare, marind numarul de garzi individuale, cu implicatii in asigurarea numarului de personal corespunzator legal, etc.).

3. Precizam ca am avut deja detasate asistente de terapie intensiva la solicitarea Dumneavoastra la Spitalul Monza, in perioada de pandemie acuta si medic primar ATI, absenta acestui personal fiind resimitita din plin (reducerea numarului de personal medical avand implicatii asupra normativelor legale obligatorii functionarii serviciului, desi au fost efectuate angajari pentru personalul aflat in crestere copil, etc.).

4. Detasarea in continuare de personal, poate provoca destructurarea activitatii specifice a unui spital monospecialitate, producand grave posibile complicatii la nivelul calitatii actului de ingrijire medicala pacientilor, posibil generatoare de malpraxis, care conduc la scaderea increderii pacientilor in calitatea serviciilor noastre medicale, cu implicatii de lunga durata.

5. Atragem atentia asupra faptului ca personalul detasat este platit din bugetul spitalului nostru, fapt greu de inteles, intr-un moment cand exista reduceri foarte importante de buget la nivel PMB si ASSMB, cu implicare directa si asupra bugetului si functionarii spitalului nostru, bugete care ajutau economia spitalului si functionarea acestuia, sumele asigurate prin DRG devenind mai importante ca oricand in acest moment. Reducerea numarului de pacienti ingrijiti prin detasarea personalului spitalului, se rasfrange cu siguranta asupra bugetului obtinut prin DRG, fiind alterata in acelasi timp si calitatea ingrijirilor pacientilor.

Sislem de management certificat

Va reamintim ca ne desfasuram activitatea ca spital non-covid, dar avem cheltuieli pentru testarea pacientilor internati, consumam materiale si substante specifice, fara decontare speciala, fapt ce mareste costurile pe fiecare pacient rezolvat in clinica noastra, costuri per cazrezolvat ajungand peste dublul costurilor decontate prin DRG per caz.

1. Mentionam faptul ca avand sprijinul A.S.S.M.B., am reusit sa implementam un laborator pentru testare RT – PCR, cu toate circuitele necesare, am instruit personalul, am primit aprobarea MS pentru functionare, urmand sa primim tableta de comunicare si sa pornim activitatea acestuia, in prezent testarile efectuandu-se externalizat prin contract cu plata pentru fiecare recoltare efectuata la nivelul spitalului la pacienti si personal medical cu simptomatologie Covid sau testare selectiva preoperatorie, platile efective fiind suportate din buget DRG.

IN CONCLUZIE:

Aceste motivatii enumerate partial si in documentul precedent, pot fi explicate foarte scurt, prin enumerarea unor consecinte medicale epidemiologice nefavorabile la nivel general si local, in cazul transformarii spitalului nostru in “spital eminamente Covid”care pot conduce la complicatii cu implicatii greu de controlat din punct de vedere medical ( intr-un moment de grea incercare a sistemului medical, desi suntem solidari cu colegii nostrii si intelegem aceasta necesitate participativa directa, aratand toata empatia pentru pacientii suferinzi care sunt Covid pozitivi):

A. Spital cu sisteme de ventilatii controlate – presurizat pozitiv in ansamblu (cu exceptia salilor operatorii in numar de 8 care pot fi si negativate individual avand CTA individual), pozitiv cu presiuni controlate si preparea aerului prin CTA (centrale tratare aer), cu CTA-uri unice pozitive in majoritatea spatiilor incluzand ATI (ATI si Bloc Operator fara posibilitate de aerisire directa prin deschiderea geamurilor, cu recirculare partiala aer in aria de saloane stationare pacienti sectii ingrijire) = crearea unui focar cert biologic activ (Covid) incontrolabil, implicand pacientii si personalul medical de deservire:

B. Din pacate, din proiectare si executie, ventilatiile holurilor Blocului Operator de la cele doua nivele, etaj 5 (cate 4 Sali operatorii cu 4 preanestezii) si etaj 6 (cate 4 Sali operatorii cu 4 preanestezii), cat si paturile postoperatorii ( cate 2 paturi pentru fiecare nivel operator 5 si 6)sunt deservite de aceeasi CTA (centrala de tratare aer) unic in prezent, in cazul utilizarii unui etaj numai pentru Covid, neputand separa si holurile de circulatie de la cele 2 etaje, din considerente epidemiologice:

C. In cazul opririi sistemelor de ventilatie = lipsa improspatarii aerului respirabil, mediul de spital devenind ostil activitatii de ingrijire medicala (prin cresterea CO si CQ2); “Gurile de ventilatie – tractiune /exhaustare” aer tratat NU sunt reglabile pentru a face diferente de presiune (negativa) in acest moment (exceptie cele 8 Salioperatorii), in tot teritoriul spitalului, inclusiv ATI;

E. Organizarea ventilatiilor cu presiuni pozitive descendente ca nivel de spital. incepand cu salile operatorii, ATI, holuri bloc operator si ATI, saloane, iesiri, etc. , din pacate NU pot garanta epidemiologic, netransmisibilitatea infectarii Covid pe cale aeriana, intre pacientii cu grade diferite de infectare si inclusiv trecerea la personalul de ingrijire medicala;

F. Serviciul ATI este un serviciu in camp deschis (asigurand deplasarea urgenta spre paturile de ingrijire), neputand fizic sa se efectueze izolari per pat de ingrijire, grilele de ventilatii de introduceri si exhaustare fiind pe suprafata a doua paturi apropiate (in partea superioara), iar cele de pardoseala, distribuite pentru deservire, pentru mai multe zone ale terapiei intensive;

G. Spital cu fabrica de oxigen proprie – calculata pentru utilizare in regim de ortopedie traumatologie si NU de volumetrii marite curative de oxigen pe toate pozitiile de distributie a oxigenului catre pacient (sectii, ATI, postoperator, preanestezii, Sali operatorii) prin prizele de oxigen specifice, concomitent pe toate zonele de utilizare (conform normativelor de proiectare ale momentului – care NU solicita utilizare maximala pentru toti consumatorii concomitent);

Cu toate problemele enumerate, concluzionam prin a explica faptul ca NU refuzam sa ingrijim pacientii Covid pozitivi sau negativi cu afectare ortopedica majora si cu caracter de urgenta (cu exceptia politraumei in acut), care necesita interventii chirurgicale, avand intelegerea si capacitatea de rezolvare a acestora, cu tot sacrificiul necesar de rigoare.”