Scandalul Cîțu în presa americană. Ce scriau ziarele locale despre condamnarea premierului român

Premierul Florin Cîțu a fost condamnat, în urmă cu aproximativ 20 de ani, în Statele Unite, după ce a fost prins de poliție conducând sub influența alcoolului. Incidentul a fost relatat în publicațiile locale, din orașul Ames, unde actualul premier studia și își avea domiciliul. Americanii au dat publicității inclusiv fotografii cu locația în care s-a produs evenimentul. Este vorba despre intersecția străzilor Elwood Drive, în prezent University Boulevard și Lincoln Way, din orașul Ames.

În anul 2000, Florin Cîțu locuia în orașul Ames din statul Iowa și studia la universitatea de stat din localitate.

Potrivit unei notițe din presa locală, la data de 3 decembrie 2000, la ora 02:11, Florin Vasile Cîțu, aflat la volanul unei mașini, a fost oprit în trafic la un control de rutină. Cu acest prilej polițiștii au constatat că studentul român se afla sub influența băuturilor alcoolice.

Ce spunea presa americană

Cîțu a fost arestat și pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Publicația locală „The Ames Tribune” scria că Florin Cîțu, în vârstă de 28 de ani, locuia într-o clădire situată pe strada Squaw Creek Drive, nr. 600. Iar intersecția în care a fost reținut se afla la o distanță de aproximativ 2 kilometri de această locuință.

„Operating while intoxicated, Elwood Drive and Lincoln Way (reported at 2:11 a.m.). During a routine traffic stop, the driver was found to be under te influence of an alcoholic beverage. Arrested and charged with operating while intoxicated was Florin Vasile Cîțu, age 28, 600 Squaw Creek Drive”. suna notița din publicația locală.

Cîțu a recunoscut incidentul de acum 20 de ani

Premierul Florin Cîțu a primit o condamnare, la 26 martie 2001, de două zile de închisoare și plata unei amenzi de 1.000 de dolari pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice.

Conform informațiilor de pe site-ul instanțelor din statul american Iowa, actualul premier Florin Vasile Cîțu ar fi fost încarcerat timp de două zile în SUA. El a fost acuzat de conducere sub influența alcoolului sau drogurilor, dat fiind că legislația americană nu face diferență între ele.

Conform documentului Florin Vasile Cîțu ar fi primit și o amendă de 1000 de dolari americani în urma unei decizii dată de un judecător, dat fiind că actualul premier și-a recunoscut fapta.

Florin Cîțu a recunoscut incidentul pe care l-a descris drept o greșeală a tinereții.

„Da. S-a întâmplat acum 20 de ani. A fost vorba de conducere sub influența alcoolului, în urmă cu 20 de ani. Am plătiti amenda care a fost foarte mare Este o contravenție. Dar interesant este că această informație nu a apărut în cele patru scrutinuri de alegeri în care am candidat împotriva PSD ci acum, în timpul campaniei de alegeri interne pentru PNL”, a declarat Florin Cîțu.

Sursa foto: stirisuceava.net