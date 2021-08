Informațiile despre arestarea premierului Florin Cîțu sunt clasificate și nu pot fi făcute publice. Răspunsul unei instituții a statului

Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat (ORNISS) a refuzat să dea detalii despre cazul arestării premierului Florin Cîțu în Statele Unite ale Americii (SUA). Jurnaliștii de la Antena 3 au făcut o solicitare către această instituție, iar în răspunsul primit se precizează că aceste informații nu pot fi dezvăluite pentru că sunt clasificate.

Informațiile legate de cazul lui Florin Cîțu sunt clasificate

„Accesul la informațiile clasificate ce constituie secret de stat, respectiv secret de serviciu, potrivit unor serii de articole este garantat sub condiția validării alegerii sau numirii și a depunerii jurământului pentru o serie de persoane, mai exact președintele României, primul ministru, miniștri, deputați, senatori, judecători sau procurori”, au transmis oficialii de la ORNISS pentru sursa citată.

„Da, s-a întâmplat acum 20 de ani. Este vorba de DUI, de conducere sub influența alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este contravenție. Am făcut o greșeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut această informație, apare acum în competiția internă din PNL”, spunea Florin Cîțu, miercuri, într-o conferință de presă, legat de acel episod controversat.

Reacția pe care a avut-o tatăl premierului

„Suntem oameni serioși sau ce? S-a întâmplat acum 20 de ani, hai să fim serioși! Se știu ei, cei care scot asemenea informații pe piață, sunt penibili, ca să zic așa.. Dacă au ajuns să se preteze la asemenea lucruri, e grav. Eu nu știam ce a declarat Florin, m-a sunat o verișoară să îmi spună, că eu nu mă uit la televizor, că nu am la ce să mă uit.

Când era în America țineam legătura la telefon și parcă nu ne-a zis atunci direct de problema asta, probabil ca să ne protejeze pe noi, părinții. Florin deranjează, că e un om corect, nu se abate de la reguli și e serios. De ce credeți că apar acum lucrurile astea? Ar trebui să le fie rușine”, a reacționat Vasile Cîțu, tatăl premierului, într-un interviu acordat pentru fanatik.ro.