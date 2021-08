Tatăl premierului Florin Cîțu își apară fiul în uriașul scandal legat de arestarea din SUA. Cum amortizează părintele episodul controversat

Premierul Florin Cîțu a recunoscut, ieri, că a avut probleme cu legea în urmă cu două decenii, în Statele Unite ale Americii (SUA). Tatăl șefului Executivului, Vasile Cîțu, a vorbit despre controversatul episod și i-a luat apărarea fiului său. El a insistat pe ideea că totul s-a petrecut în urmă cu foarte mulți ani. Și i-a atacat pe cei care au scos la suprafață acest caz care a zguduit imaginea lui Florin Cîțu. Cel care vrea să devină și președintele Partidului Național Liberal (PNL).

Tatăl lui Vasile Cîțu a sărit în apărarea fiului

„Suntem oameni serioși sau ce? S-a întâmplat acum 20 de ani, hai să fim serioși! Se știu ei, cei care scot asemenea informații pe piață, sunt penibili, ca să zic așa.. Dacă au ajuns să se preteze la asemenea lucruri, e grav. Eu nu știam ce a declarat Florin, m-a sunat o verișoară să îmi spună, că eu nu mă uit la televizor, că nu am la ce să mă uit”, a afirmat Vasile Cîțu pentru fanatik.ro.

„Când era în America țineam legătura la telefon și parcă nu ne-a zis atunci direct de problema asta, probabil ca să ne protejeze pe noi, părinții. Florin deranjează, că e un om corect, nu se abate de la reguli și e serios. De ce credeți că apar acum lucrurile astea? Ar trebui să le fie rușine”, a mai precizat tatăl premierului.

Cum a reacționat șeful Executivului după ce „a explodat” bomba

După informația dezvăluită de siteul flux24.ro. Florin Cîțu a avut, miercuri, o ieșire publică și a vorbit despre problema din anul 2000. „Da, s-a întâmplat acum 20 de ani. Este vorba de DUI, de conducere sub influența alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este contravenție. Am făcut o greșeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut această informație, apare acum în competiția internă din PNL”, a spus Cîțu.