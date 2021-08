Cîțu e terminat. Undă de șoc la Cotroceni. Se știa la cel mai înalt nivel

Fostul ministru de Externe, Cristian Diaconescu, în prezent președinte PMP, susține că informațiile despre persoanele care ocupă funcții publice importante sunt cunoscute în detaliu. El a comentat incidentul legat de condamnarea premierului Florin Cîțu în Statele Unite, pentru conducere sub influența alcoolului.

Potrivit spuselor liderului PMP, la solicitarea certificatului Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat (ORNISS), trebuie prezentate și aspectele care țin de antecedentele penale pentru cei care dețin funcții cheie în stat.

„Da, într-adevăr, este necesar ca în tabelul care se completează pentru a solicita avizul pentru accesul la informații cu un anume nivel de secretizare să introduci toate elementele care țin de astfel de situații. Sigur, pentru membrii CSAT, într-adevăr, nivelul de detaliere din acest punct de vedere este cel mai înalt, deci pentru cei care au acces la informații care au un caracter de secret la nivel național, în mod evident, sunt foarte multe elemente care trebuie aduse și prezentate, și ulterior verificate de instituțiile statului”, a declarat fostul ministru pentru B1 TV.

Informațiile sunt cunoscute în detaliu

Cristian Diaconescu a explicat că în anumite cazuri, pentru funcții precum cea de premier, de ministru de Externe sau de președinte al statului, verificările se fac în detaliu. Aceasta deoarece este vorba despre accesul la informații secretizate, atât din spațiul românesc, cât și din cel euro-atlantic.

„Pentru că de la un anume nivel, pentru anumite poziții și funcții în stat, cum este cea de prim-ministru, Președinte, ministru de Externe sau în structurile de informații, ai acces nu numai la informațiile secretizate din România, ci și la ceea ce înseamnă date, informații din spațiul euro-atlantic, deci din acest punct de vedere este un anume nivel superior celui pe care îndeobște îl primesc ca acces la informații să spunem parlamentarii sau miniștrii din alte zone decât cele din ministerele care sunt reprezentate în Consiliul Suprem de Apărare a Țării”, a explicat Cristian Diaconescu.

Florin Cîțu a fost condamnat în Statele Unite

Informațiile despre condamnarea premierului Florin Cîțu, în Statele Unite, pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, au apărut miercuri, în spațiul public. Florin Cîțu a recunoscut că, în 2000 a fost condamnat de un judecător american și a plătit o amendă de 1.000 de dolari. El a petrecut, conform informațiilor de pe site-ul instanței americane, două zile în arest.

„Acum 20 de ani am condus sub influența alcoolului și am plătit o amendă foarte mare. Este interesant că sub patru tururi de scrutin PSD nu a apărut această informație și apare acum, în competiția internă (…) Eu am condus, a fost o greșeală, am plătit foarte scump, a trebuit să-mi vând și mașina și am mers un an de zile pe jos. Nu e ceva cu care să te mândrești”, a declarat Florin Cîțu.

PSD cere demisia lui Cîțu

În acest context, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a cerut demisia de urgență a premierului.

„Solicit președintelui Klaus Iohannis să îi ceară urgent demisia șefului Executivului. O România Normală nu poate fi construită cu un premier penal, chiar dacă este girat de Palatul Cotroceni”, a scris Marcel Ciolacu, pe pagina sa de Facebook.

Totodată, PSD solicită respectarea legilor în vigoare care interzic numirea ca ministru a celor condamnați penal.

„Vorbim, domnule președinte și dle Cîțu, de aceleași legi care au încheiat și alte aspirații politice pentru fotoliul de la Palatul Victoria! Românii așteptă un semn de maturitate politică! Nu doar: Wow, șoc, explicații incomplete și scuze…de adolescent întârziat! Atât am auzit astăzi de la premierul Florin Cîțu despre faptul că a stat 2 zile în închisoare”, a mai spus Ciolacu.