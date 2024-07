Scandal uriaș în plină stradă. Lupte cu pistoale și cuțite la Iași. Video

Iași. În noaptea de joi, 25 iulie, camerele de supraveghere dintr-o stradă din Iași au surprins un scandal de proporții, provocat de un schimb inițial de replici între vecini. Conflictul a escaladat rapid, ajungându-se la utilizarea de pistoale și cuțite de către cei implicați. Pentru a restabili ordinea, a fost necesară intervenția poliției și jandarmeriei.

Pavel C., unul dintre cei implicați în scandalul din Tătărași, a povestit în detaliu cum a început conflictul. El susține că a văzut o persoană urinând pe gardul din fața casei sale și i-a cerut să înceteze. Dintr-un simplu schimb de replici s-a ajuns la un scandal major, implicând spray-uri lacrimogene, cuțite și pistoale.

Pavel C. a oferit detalii despre cum a început scandalul în care a fost implicat. Potrivit declarațiilor sale, totul a început atunci când un individ a urinat pe gardul de vizavi, iar Pavel i-a atras atenția într-un mod civilizat, dorind să evite un conflict. Totuși, persoana respectivă nu a vrut să se conformeze și l-a înjurat. Soția individului s-a implicat în încercarea de a calma situația, intervenind pentru a-i despărți. Pavel a menționat că, deși o cunoștea pe soția bărbatului dintr-o cunoștință comună, nu avea o relație apropiată cu ea și nu știa detalii despre ea sau despre soțul acesteia.

În continuare, Pavel a relatat că, în urma incidentului, bărbatul a folosit spray pe care l-a pulverizat în ochiul drept al lui Pavel. Decidând să se protejeze, Pavel a intrat în casă pentru a-și aduce propriul spray de autoapărare, cu intenția de a-l reține pe agresor și de a chema poliția. Când s-a întors, agresorul l-a atacat din nou cu spray, iar Pavel, într-o reacție de autoapărare, a folosit și el spray-ul, fără a fi sigur dacă a lovit persoana potrivită. După aceasta, grupul de agresori a revenit în număr mare, inclusiv un vecin cunoscut, și Pavel a explicat contextul incidentului pentru a detensiona situația.

„Aceștia care ne-au amenințat sunt vecinii mei, stau la 30 de metri distanță, dar au chemat și niște neamuri. S-au strâns toți și au venit cu cuțite, pistoale, au venit patru sau cinci mașini, au parcat la mine în față, parcă a fost ceva din filme. Nu am mai văzut așa ceva în Iași și am crescut în orașul ăsta”, a declarat Pavel C., citat de BZI.ro.

Pavel C. a mai susține că trei dintre persoanele implicate în scandal erau înarmate cu pistoale cu bile de cauciuc, pe care le-au folosit pentru a trage în curtea sa. În acel moment, în interiorul locuinței se aflau doar două persoane, el și mama sa, iar din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma incidentului.

Pavel C. a relatat presei locale detalii alarmante despre incidentul din seara respectivă, explicând că, după ce a văzut numărul mare de persoane implicate, a decis să rămână în curte și să observe situația de la distanță. Atunci când a deschis poarta, a fost atacat de mai multe persoane care au scos pistoale, trăgând spre curtea lui. Pavel a suspectat că pistoalele erau cu bile speciale, având în vedere că acestea au pătruns adânc în poarta de lemn, dar a considerat că erau totuși de tipul cu bile. În timpul incidentului, el a fost nevoit să se adăpostească după un zid înalt, observând că unul dintre atacatori se ascundea cu un cuțit.

În plus, Pavel a menționat că a apelat de două ori la poliție, dar a fost nemulțumit de modul în care au gestionat situația. În ciuda dovezilor clare prezentate, inclusiv filmările de pe camerele de supraveghere care arătau atacul cu pistoale, polițiștii nu au verificat urmele de pe poartă care demonstrau că au fost traserii. Pavel a găsit șase urme pe poartă, dar a fost dezamăgit de faptul că autoritățile nu au acordat suficientă atenție acestei probe esențiale.

„Nu am fost răniți, dar s-a tras. Respectivii amenințau din spatele polițiștilor, mă amenințau cu moartea, spuneau: 'Te omor! Te omor! Te omor!' Eu am fost victima, eu și mama mea. S-a tras cu pistolul către noi. Am luat legătura cu un avocat care mi-a spus că este tentativă de omor, a fost totul planificat. Nu am dormit toată noaptea, mi-a fost amenințată familia cu moartea. Nepoata de 13 ani a ieșit la geam, să vadă ce se întâmplă și i-au spus că o violează”, a mai spus bărbatul, potrivit sursei citate.