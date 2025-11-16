Scandal mare între Șerban Bubenek, șeful Societății Române de ATI, și Iuliu Torje, medic în Germania și fost consilier al ministrului

Președintele Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă (SRATI), Șerban Bubenek, a cerut ca Dr. Iuliu Torje să fie declarat persona non-grata la toate evenimentele organizate de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” și de Colegiul Medicilor din România. Motivația invocată de Bubenek se bazează pe mai multe afirmații publice lansate de Torje, considerate defăimătoare și jignitoare la adresa medicilor români, în special a celor din ATI, difuzate pe rețelele de socializare.

Bubenek susține că Torje ar fi fost repetent la Facultatea de Medicină din Oradea și că s-ar fi mutat apoi la Sibiu pentru a-și termina studiile. Ulterior, Torje ar fi plecat în Germania, unde ar fi devenit medic specialist ATI, potrivit sursei. De asemenea, președintele SRATI a subliniat că Torje nu este membru al Colegiului Medicilor din România și nu are drept de practică în țară.

În urmă cu o săptămână, Dr. Torje, medic primar (Oberarzt) în Anestezie și Terapie Intensivă, cu supraspecializare în Terapie Intensivă la GNH Klinikum Kassel, și-a anunțat retragerea din Congresul EST București și din toate proiectele educative din România. Medicul a respins acuzațiile, catalogându-le drept „aberante și complet rupte de realitate”, susținând că au scopul de a-i compromite reputația și pregătirea profesională.

Șerban Bubenek i-a trimis o scrisoare deschisă rectorului UMFCD, Viorel Jinga, și președintelui Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, solicitând evaluarea situației legate de participarea lui Torje la Congresul EST, eveniment coordonat de Dr. Alexandru-Constantin Carâp și creditat cu 8 puncte EMC de CMR.

În scrisoare, Bubenek subliniază că Dr. Torje figurează ca lector și trainer la congres, deși este declarat persona non-grata de SRATI din cauza afirmațiilor sale considerate defăimătoare și neîntemeiate la adresa medicilor români și a conducerii SRATI.

„Dr Iuliu Torje este un hater tânăr (sub 40 ani) al medicilor din România, în special al medicilor din specialitatea ATI membrii SRATI pe care îi atacă, îi defăimează şi îi jigneşte în mod mişelesc şi repetat începând cu anul 2020 (Pandemia !) şi până astăzi, cu precădere pe contul său de facebook şi pe orice alt mijloc de social-media pe care îl poate accesa”, a arătat Şerban Bubunek.

El a mai spus că Dr. Iuliu Torje se recomandă ca un specialist de top în ATI și expert în ECMO, deși publicațiile sale în Web of Science-ISI Thomson sunt modeste și nu susțin aceste afirmații.

„Respectivul medic a fost un student repetent al Facultăţii de Medicină din Oradea de unde s-a refugiat la Sibiu pentru a termina facultatea şi a-i putea defăima şi pe aceştia în consecinţă. Apoi a plecat în Germania unde se pare ca a devenit medic specialist ATI la un spital din sud. NU este membru al CMR. NU are drept de practică în România dar până şi pe site-ul manifestării EST-2025 este anunţat că reprezintă România!, fapt care reprezintă un fals grosolan şi un uz de fals!”, a adăugat șeful SRATI.

Președintele Societății Române de ATI, Șerban Bubenek, a declarat că Dr. Iuliu Torje fusese numit consilier onorific al ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, însă acesta a fost revocat după două săptămâni, în urma unei analize mai detaliate a situației. Bubenek a mai precizat că mai mulți medici ATI de la Clinica ATI 1 a Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr C.C. Iliescu”, înscriși ca traineri la workshopul de Cale aeriană dificilă din Congresul EST (Emergency Surgery & Trauma), și-au anunțat retragerea din cauza participării lui Torje.

Președintele SRATI solicită rectorului UMFCD, Viorel Jinga, și președintelui Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, să retragă creditele EMC acordate evenimentului și acreditarea CMR pentru Congresul EST, precum și pentru orice viitoare manifestare la care ar urma să participe Dr. Torje, care nu este membru CMR. Bubenek cere, totodată, ca Torje să fie declarat persona non-grata la toate evenimentele organizate de UMFCD, CMR sau CMMB.

Anterior, Dr. Torje anunțase că se retrage din Congresul EST București și din toate proiectele educative din România, invocând motive de principiu și dorința de a nu afecta actul educativ.

„Din respect profund pentru educaţie, pentru oamenii de bună-credinţă care îşi dedică energia şi timpul construirii unui viitor mai bun, pentru rezidenţii şi studenţii care caută modele reale, modele demne, care să inspire, să încurajeze şi să susţină dezvoltarea profesională, dar şi pentru toţi cei care mă urmăresc şi văd în mine un exemplu de om autentic, devotat profesiei, simt nevoia să împărtăşesc o decizie grea. Cu părere de rău, am ales să mă retrag de la Congresul Societăţii Române de Traumatologie – EST Congres Bucureşti. Această decizie nu este una uşoară”, anunța el.

Medicul a vorbit și despre motivul care a stat în spatele acestui gest.

„O fac din convingerea sinceră că actul educativ trebuie să rămână curat, neumbrit de tensiuni, interese sau vendete personale. Educaţia, formarea tinerilor medici şi respectul pentru colegii care muncesc onest trebuie să primeze întotdeauna”, a a scris Torje pe Facebook.

Torje și-a exprimat recunoștința față de organizatori și pentru eforturile depuse de aceștia în organizarea unui eveniment științific. În același mesaj, Torje a anunțat că va încheia orice activitate educațională desfășurată în România.

„Totodată, simt nevoia să anunţ că, din aceleaşi motive de principiu, voi încheia orice activitate educaţională în România, inclusiv cursul de ECMO, un proiect la care am muncit cu sufletul timp de patru ani alături de bunul meu prieten Zsolt Beres, de la Oradea. A fost un drum frumos, greu, dar plin de sens, în care am încercat să construim o punte între cunoaştere, pasiune şi spirit de echipă, valori care, din păcate, uneori nu mai găsesc locul pe care îl merită. Îmi pare sincer rău că nu voi fi alături de voi la congres”, mai spunea el.

Dr. Iuliu Torje a răspuns acuzațiilor formulate de președintele Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, Șerban Bubenek, care solicitase ca el să fie declarat persona non-grata la evenimentele organizate de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” și de Colegiul Medicilor din România, motivând că i-ar defăima și jigni pe medicii români.

Torje a calificat aceste acuzații drept „aberante și complet rupte de realitate”, susținând că ele urmăresc să-i compromită reputația și să-i pună sub semnul întrebării pregătirea, integritatea și competența profesională.

„Această postare reprezintă prima parte a răspunsului meu public la scrisoarea transmisă de conducerea SRATI, o scrisoare în care sunt defăimat în mod repetat, prin afirmaţii care nu doar că sunt absolut nefondate, dar depăşesc orice limită a unui dialog profesional. Vorbim despre acuzaţii aberante, complet rupte de realitate, acuzaţii care au clar intenţia de a-mi compromite reputaţia şi de a-mi pune la îndoială pregătirea, integritatea şi chiar calitatea de medic”, a arătat Dr Iuliu Torje.

Dr. Iuliu Torje a explicat că este medic anesteziolog și că, din 2016, imediat după finalizarea celor șase ani de facultate, profesează în Germania, unde a ajuns printr-o bursă Erasmus și unde avea deja asigurat un loc de muncă.

El a explicat că timp de doi ani și jumătate a fost medic rezident în chirurgie generală, traumatologie și terapie intensivă (trunchi comun), iar în 2019 a decis să se specializeze în terapia intensivă cardiovasculară în spitalul în care activează. În 12 aprilie 2023 a obținut titlul de medic specialist anesteziolog, după examenul susținut la Colegiul Medicilor din landul Hessen, Frankfurt, iar la 1 iulie 2023 a fost promovat în poziția de Oberarzt, echivalentul medicului primar din România.

La 14 august 2024 a obținut supraspecializarea în Terapie Intensivă, tot prin examen, iar din mai 2025 este medic coordonator al centrului ECMO al spitalului, un centru supraregional cu peste 170 de proceduri anual, inclusiv intervenții internaționale, inclusiv pentru pacienți din România.

Dr. Torje subliniază că nu a fost repetent, contrazicând astfel afirmațiile președintelui Societății Române de ATI.

„Nu am fost NICIODATĂ student la Facultatea de Medicină din Oradea.Nici măcar nu am dat vreodată concurs de admitere acolo. Nu am repetat vreun an de facultate. Am absolvit medicina în fix 6 ani - nici mai mult, nici mai puţin. Afirmaţia că aş fi fost «student repetent la Oradea» este, de fapt, o dovadă de dispreţ faţă de adevăr şi faţă de minimul profesionalism”, a arătat medicul.

El a adăugat că „este greu de înţeles cum o societate profesională îşi poate permite să transmită oficial asemenea neadevăruri către instituţii medicale de prestigiu. Chiar şi dacă prin absurd aş fi repetat un an — lucru fals — transformarea unui om prin muncă şi perseverenţă nu ar trebui niciodată folosită ca armă de discreditare. În multe ţări occidentale, poveştile de rezilienţă sunt respectate, nu aruncate în batjocură”.

Dr. Iuliu Torje a subliniat că nu a pretins niciodată că ar profesa în România și că, la congres, organizatorii l-au prezentat doar prin specializare, fără a menționa o țară, iar activitatea sa profesională în Germania este publică, transparentă și bine cunoscută.

El a menționat, de asemenea, că nu a fost notificat oficial cu privire la revocarea sa din funcția de consilier onorific al ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. Dr. Torje consideră că scrisoarea Societății Române de ATI constituie o manifestare de ură personală.

„Scrisoarea SRATI reprezintă o manifestare de ură personală, de denigrare, de dorinţă de intimidare. Este un atac împotriva unui medic care a demonstrat că în diaspora poţi obţine rezultate prin muncă, nu prin conexiuni. Este un atac împotriva libertăţii de exprimare, garantată de Constituţia României şi de Carta Drepturilor Fundamentale. Este un atac la adresa unui «hater tânăr», cum am fost numit — ca şi când tinereţea ar fi un criteriu de necompetenţă”, a continuat el.

Dr. Iuliu Torje a adăugat că, totuși, acest „hater tânăr” a fost speaker la cel mai mare congres de circulație extracorporală — EURO-ELSO, atât la Cracovia, cât și la Milano.

„Totuşi, acest «hater tânăr» a fost speaker la cel mai mare congres de circulaţie extracorporală — EURO-ELSO, atât la Cracovia, cât şi la Milano în acest an. Iar eu, spre deosebire de autorul scrisorii, nu am cunoştinţă ca domnia sa să fi susţinut vreo prezentare acolo, dacă tot vorbim despre competenţe reale în domeniu”, a mai declarat Dr Iuliu Torje.