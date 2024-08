Social Medic român din Germania, despre cazul Pantelimon: Noapte bună, România!







Mai mulți medici români care lucrează în străinătate au sărit în apărarea celor două doctorițe de la Spitalul Pantelimon, arestate preventiv pentru „omor cu premeditare”. Unul dintre ei este medicul Torje Iuliu, care lucrează în Germania.

În opinia lui, presiunea publică și investigațiile intense asupra medicilor din cazul Spitalului Pantelimon vor duce la o practică medicală ultra-defensivă, susține specialistul într-o postare pe Facebook. Mai mult, el apreciază că nu este exclus un exod al personalului medical din România.

„Sunt medic primar în anestezie și terapie intensivă, cu supraspecializare în terapie intensivă specială și medicină de urgență.

În anii pandemiei, deși am fost departe, n-am uitat niciodată de cei de acasă. M-am întors de câte ori a fost nevoie, am luptat alături de colegii mei pentru a salva vieți, chiar și atunci când speranța părea să se stingă. Am preluat pacienți critici, am organizat transporturi pentru cei ce aveau nevoie de circulație extracorporeală, și împreună cu colegii ultramotivati din Oradea, am pus bazele unui curs de ECMO, pentru ca tinerii specialiști români să poată duce mai departe arta salvării vieților prin tehnici avansate. Dar acum, în lumina evenimentelor recente, mă tem că ceea ce vedem este doar începutul unei perioade întunecate pentru medicina din România.”, începe postarea medicului.

Scandalul de la Sf Pantelimon „va transforma medicina din România”

Medicul român care își desfășoară activitatea într-un spital din Germania a continuat să scrie spunând că ancheta de la Pantelimon va avea efecte serioase asupra practicării Medicinei în România.

„Vânătoarea de vrăjitoare: Efectele opresiunii publice asupra medicilor din cazul Pantelimon. Cazul de la Spitalul Pantelimon, în care o echipă de medici a fost supusă unei presiuni publice și investigații intense, reprezintă un punct de cotitură în modul în care medicina este practicată în România.(...)

Medicii, temându-se de posibile litigii, acuzații sau sancțiuni, adoptă adesea un comportament defensiv în practică. Aceasta înseamnă că, în loc să ia decizii bazate exclusiv pe cele mai bune interese ale pacientului, ei pot alege să urmeze un protocol mai sigur pentru a se proteja de eventuale repercusiuni legale sau mediatice”, scrie dr. Torje Iuliu.

Românul, medic primar anestezist în Germania spune că după acest scandal ar putea să se ajungă la situația în care medicii din România să evite deciziile riscante, chiar și atunci când sunt necesare pentru salvarea vieților. Acest lucru, apreciză anestezistul din Germania, ar putea avea efecte devastatoare asupra pacienților critici.

Exodul medicilor

Scandalul de la Spitalul Pantelimon ar putea genera un adevărat exod al persdonalului medical. El spune că în România medicii s-au putea vedea neapreciați și de multe ori în situații riscante, de aceea plecarea în străinătate ar putea deveni dintr-o opțiune, o necesitate.

„Într-un sistem deja afectat de deficit de personal medical, această migrare a medicilor va duce la:

Un vid de competență: Medicii experimentați, care se simt subapreciați și expuși în România, vor căuta locuri de muncă în alte țări, unde sistemele medicale sunt mai bine echipate , iar în urma lor, rămâne un gol de competență greu de umplut. Saturarea personalului rămas: Medicii rămași vor trebui să facă față unui volum și mai mare de muncă, ceea ce va duce la burnout, scăderea calității îngrijirii și, în final, la o presiune și mai mare pe sistem. O deteriorare generală a serviciilor medicale: Cu mai puțini medici disponibili, timpul de așteptare pentru consultații și tratamente va crește, iar calitatea îngrijirii va scădea inevitabil”, a adăugat acesta în postarea și concluzionează că:

„Efectele "vânătorii de vrăjitoare" împotriva medicilor din cazul Pantelimon se vor resimți adânc de tot în calitatea actului medical din România.

Concluzia concluziilor: Omnis actio habet consequentiam.. Noapte bunā , România!”, conchide tânărul doctor din Germania.

Zilele trecute, un grup de peste 80 de medici români din Franța a susținut public că medicii arestați în cazul Spitalului Sf. Pantelimon au fost supuși unei presiuni nejustificate.