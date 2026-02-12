Sport

Scandal la Jocurile Olimpice de Iarnă. Un antrenor s-a îmbătat și a fost trimis acasă urgent

Scandal la Jocurile Olimpice de Iarnă. Un antrenor s-a îmbătat și a fost trimis acasă urgent
Incident neobișnuit la Jocurile Olimpice de Iarnă găzduite de Milano Cortina. Igor Medved (44 de ani), antrenorul naționalei Finlandei de sărituri cu schiurile, s-a îmbătat într-o seară și a fost sancționat foarte dur, fiind trimis acasă.

Antrenorul naționalei Finlandei de sărituri cu schiurile s-a îmbătat la Jocurile Olimpice de Iarnă și a fost trimis acasă

Vizibil afectat de consumul exagerat de alcool, slovenul nu a fost ierat de oficialii Federației de Schi a Finlandei.

El a recunoscut că greșeala pe care a făcut-o e de neiertat și și-a cerut scuze tuturor sportivilor pe care îi pregătea la marele eveniment al sporturilor de iarnă.

„Am făcut o greșeală extrem de stupidă și regret enorm. Vreau să-mi cer scuze întregii echipe finlandeze, sportivilor și fanilor. Sper ca echipa să se concentreze de acum înainte pe competiții și să continue munca bună”, a spus antrenorul sloven, conform publicației britanice The Guardian. 

Poziția reprezentanților Comitetului Olimpic Finlandez

Și cei de la Comitetul Olimpic Finlandez au confirmat că tehnicianul a fost sancționat pentru derapajul bahic pe care l-a avut în Italia. „Tratăm încălcările regulilor foarte serios și vom acționa întotdeauna rapid în astfel de cazuri”, a declarat Janne Hanninen, șeful Comitetului Olimpic Finlandez.

Lasse Moilanen, secundul lui Igor Medved este cel care i-a preluat atribuțiile pe parcursul Jocurilor Olimpice. De asemenea, azi, antrenorul sancționat ar fi trebuit să susțină o conferință de presă, dar evenimentul a fost anulat.

Riscă să i se rezilieze contractul, din cauza incidentului petrecut în Italia

Medved a fost săritor cu schiurile, dar nu a impresionat niciodat prin rezultatele obținute. Nu a reușit să se califice niciodat la Jocurile Olimpice de Iarnă și a luat startul în competii importante timp de doi ani, între 2001 și 2003. Este de așteptat ca el să fie dat afară de reprezentanții Federațiie de la Helsinki, după scandalul provocat în aceste zile la Olimpiadă.

