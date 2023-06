Scandal la Antena Stars. S-a lăsat cu vorbe urâte și demisii, după ședința de machiaj

În culisele emisiunii de știri de la ora 14.00, moderată de Mădălina Bălan de luni până vineri, s-a iscat un conflict nefericit. Nemulțumirea a pornit de la faptul că una dintre fetele responsabile de machiaj, aflată în tura respectivă, nu a reușit să satisfacă cerințele prezentatoarei TV în mod corespunzător. Din această situație aparent banală, au pornit înjurături și reproșuri.

Mădălina Bălan se poartă urât cu toți oamenii de la Antena Stars

Aceasta nu este însă prima abatere de acest fel din partea blondinei. Make-up artistul a fost adesea criticat de Mădălina, însă incidentul recent a făcut-o pe aceasta să-și dea demisia.

„Mădălina Bălan se poartă urât cu aproape toți oamenii din instituție. Foarte puține persoane au reușit să-i intre în grații, ceea ce nu e deloc normal. Nu trebuie să ne străduim noi să-i facem ei pe plac și, chiar și așa, ea ne critică și ne tratează ca pe niște neica nimeni. Până și pe femeia de serviciu o desconsideră, iar cu fata asta de la machiaj chiar nu putem înțelege ce a avut.

Se poate să nu-i fi plăcut tehnica, dar dacă spunea cu frumosul sigur fata se conforma. Oricum, de mai multe ori s-a răstit la ea. Fata e mică, are în jur de 20 de ani. Să o înjuri așa… Și-a dat demisia acum, înțeleg că își caută în altă parte”, a declarat o persoană din interiorul Antenelor pentru Cancan.

Mădălina Bălan, premiată pentru implicarea în problemele persoanelor cu dizabilități

Anul trecut, Mădălina Bălan a fost premiată în cadrul unui eveniment special pentru angajamentul său în sprijinirea persoanelor cu dizabilități. Pe lângă acest premiu, prezentatoarea de la Antena Stars a rostit un discurs emoționant, exprimându-și aprecierea și admirația față de cei care se confruntă cu astfel de provocări.

„Privirea mea nu este în fața camerelor, privirea mea este în fața acestor oameni speciali. Eu niciodată nu am spus în materialele mele persoane cu dizabilități. Consider că sunt oameni aleși de divinitate, aleși de Dumnezeu. Așadar, orice aș face sau dacă am făcut ceva în ceea ce privește promovarea, conștientizarea acestor persoane speciale, consider că este mult prea puțin”, a declarat atunci prezentatoarea de la Antena Stars.