Tavi Clonda, după ce s-a scris că Gabriela Cristea a venit beată la emisiune: „Ce pot să spun!”

De curând, s-a scris pe grupul Viperele Vesele că Gabriela Cristea a venit beată în emisiunea „Mireasa – capriciile iubirii”, de pe Antena Stars. Nu doar mama vitregă a vedetei a sărit în apărarea vedetei, ci și soțul său, Tavi Clonda. El a spus că prezentatoarea nu bea alcool deloc și că totul este o minciună. Artistul a spus că va lua și măsuri pentru a îi face dreptate partenerei sale.

„Ce pot să zic? E o minciună sfruntată. Un grup care vrea să denigreze vedetele, nu e Gabriela singura. Bineînțeles că nu este nimic adevărat! Gabriela nu consumă niciodată, nu e cu alcoolul absolut deloc iar despre asta, probabil că vor plăti în fața instanței, habar nu am, încă nu știu ce măsuri se vor lua! Dar am crezut că timpul ăsta a apus, când se făceau în presă diverse acuzații false…Văd că a revenit. Nu e nimic adevărat! Vom vedea ce vom face în continuare! Deși nu i-a picat bine, Gabriela este ok, iar eu sunt alături de ea în orice!” a declarat Tavi Clonda, cu privire la acuzațiile care i se aduc soției sale, pentru Click.

Reacția mamei vitrege a Gabrielei Cristea

Și Paula Criciunescu, mama vitrgă a Gabrielei Cristea, a declarat că fiica sa nu a venit beată la serviciu și că nu bea niciodată. Ea a mai spus că prezentatoarea consumă doar bere fără alcool atunci când o vizitează.

„Nu este adevărat ce se spune, Gabriela nu a venit beată la serviciu. Este doar o minciună, pentru că Gabriela nu bea, mai ales că merge permanent cu mașina din Corbeanca, unde stă ea, până la serviciu, la platou, în Buftea. Gabriela nu pune limba pe băutură. Chiar dacă eu nu sunt mama ei naturală, seamănă foarte mult cu mine și eu nu beau. De 29 de ani, Gabriela este sub aripa mea și o cunosc ca pe copilul meu. Atunci când vine la mine acasă, în cea mai gravă situație, îmi cere să bea o bere rece, de la frigider, fără alcool, atât. Eu întotdeauna am în cămară bere fără alcool și atunci când vine împreună cuTavi și cu fetițele lor, le zic dacă vor un pahar de bere fără alcool și cam atât, nimic mai mult. Gabi este o femeie, o mamă și o prezentatoare extraordinară”, a declarat, Paula Criciunescu.