Într-o intervenție telefonică la Antena 3, purtătorul de cuvând al BNR, Dan Suciu, a punctat că BNR se delimitează de declarațiile economistului șef al BNR, Valentin Lazea.

„Banca Națională nu are niciun drept, nicio cădere, nicio legitimitate să ceară prorogarea oricărei legi din țara aceasta.

Din acest punct de vedere, este o delimitare a conducerii BNR de orice discuție legată de vreo prorogare de lege: că e legea pensiilor sau alta”, a spus Dan Suciu, la Sinteza zilei.

Afirmațiile lui Suciu vin în contextul în care economistul-șef al BNR a lansat „nucleara” despre mărirea pensiilor: „dacă se face, avem, probleme economice, dacă nu, PNL va pierde politic”.

El crede că prorogarea legii pensiilor este singura soluție ca deficitul bugetar să nu explodeze în 2020 și 2021. „Potrivit legii pensiilor, acestea cresc cu 40% într-un singur an. 40% este o cifră care in Europa nu există. Avem ca efect 3,6% PIB în acest an, 4,5% din PIB în 2020, 5,7% din PIB în 2021. Este numai efectul aplicării legii pensiilor, toate acestea în ipoteza ca nu va fi recesiune și vom avea o creștere robustă. Mai e ceva, in 2021 e prevăzută recolerarea pensiilor, o altă bombă cu fitil aprins, încă un punct procentual din PIB. Asta e aritmetica curată”, a argumentat Valentin Lazea.

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu,a anunţat că deficitul bugetar pentru anul acesta va fi revizuit de la 2,76%, cât a fost ținta asumată la începutul anului, la peste 4%.

Ministerul Finanțelor Publice a lansat marți în dezbatere publică proiectul de OUG pentru rectificare bugetară.

Una dintre prevederile proiectului este schimbarea țintei deficitului bugetar de la 2.76% din PIB cu care operase guvernul PSD la 4,3% din PIB.

