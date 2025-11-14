Scandal de proporții la TV. Gabriela Cristoiu, starleta de la Capatos acuzată că-și lasă copilul să moară de foame

Gabriela Cristoiu, cunoscută după aparițiile controversate de la Capatos a fost din nou în centrul unui scandal, de această dată în direct. Natalia Mateuț, prezentatoare la Antena Stars a întrebat-o dacă-și lasă copilul să moară de foame și de aici a pornit cearta.

Invitată într-o emisiune pentru a povesti despre viața ei de când iubitul a fost arestat, Gabriela Cristoiu a răbufnit. ”Gabriela Cristoiu tu nu-ți hrănești copilul. Că este subnutrit. Oamenii de pe tiktok v-au sărit în cap”, i-a spus Natalia Mateuț. Iar de aici la țipete nu a mai fost decât un pas.

”Îmi pare foarte rău că am ajuns aici să discutăm despre așa ceva. Dar nu văd niciun nume. Alea sunt surse? Oamenii dau hate (n.r.-ură) ca să facă audiență, dar nu sunt o sursă”, a spus pe un tot răstit starleta. Asta în timp ce Natalia Mateuț încerca să aplaneze situația.

În cele din urma starleta a lăsat garda jos, mai ales că și-a dat seama că a exagerat. ”Îmi cer scuze că am avut o pornire așa”. Gabriela Cristoiu a făcut un copil cu un om de afaceri potent financiar, care însă a ajuns după gratii acum 8 luni.

Aceasta nu are prea mult sprijin în momentul de față, mai ales că s-a certat și cu mama ei. Singura de la care ar primi ajutor este mama iubitului ei.

”Îmi este foarte greu să îmi cresc copilul singură. Am zile în care plâng și simt că cedez, dar trebuie să îmi revin pentru că știu că el depinde strict de mine. Nu am bone, nu am o mamă care să mă ajute, nici o prietenă să îl las pe cel mic măcar două ore.

În curând face un an cel mic și mama mea nici măcar un telefon nu mi-a dat, să mă întrebe dacă am nevoie de ceva sau să mă felicite pentru ca i-am adus un nepoțel pe lume”, spunea aceasta în urmă cu puțină vreme. Cert este că iubitul ei o sprijină financiar, chiar și de după gratii.