Gabriela Cristoiu susține că este amenințată de iubitul turc, bărbatul care a bătut-o chiar în ziua de Paște. Acesta ar fi fugit din România după ce agresat-o, dar starleta susține că încă o urmărește de la distanță, după cum relatează Antena Stars. Gabriela Cristoiu, fosta iubită a ex-jucătorului de Națională Nicolae Mitea, a fost bătută chiar în ziua de Paști de către iubitul turc. Femeia a ajuns la spital, după ce a suferit răni grave la nivelul feței și a toracelui.

După ce a bătută-o chiar în ziua de Paște, provocând un scandal monstru, iubitul turc al Gabrielei Cristoiu a părăsit țara de teamă să nu aibă de-a face cu poliția.

Cu toate acestea, deși bărbatul a fugit din România după agresiune, starleta spune că este urmărită pe stradă, iar vecinii ei sunt terorizați de oameni puși de fostul iubit. Gabriela Cristoiu susține că acesta continuă să-i trimită mesaje de amenințare și ar fi pus mai mulți indivizi să o urmărească pe stradă, la intimidare.

Gabriela Cristoiu ar fi fost agresată de bărbat din gelozie. Acesta ar fi văzut un mesaj pe care starleta l-a primit pe telefon și a luat foc. Orbit de gelozie, turcul și-a ieșit din minți și a bătut-o cu bestialitate lăsându-i mai multe vânătăi și răni grave. Gabriela a mers la INML unde a fost examinată și a obținut un certificate medico-legal. Ea a făcut plângere la poliție pentru agresiune.

Starleta a mai avut probleme în trecut

Nu este prima oară când starleta are de suferit din cauza iubitului turc. În luna februarie, ea a trecut printr-un alt episod similar celui petrecut de Paște. Chiar ea a povestit că acesta ar fi agresat-o și ar fi sechestrat-o în casă, tot din motive de gelozie. Gabriela Cristoiu spunea că a fost agresată fizic și sechestrată de partenerul ei de viață. Vedeta a relatat că a reușit să scape din casă cu greu, spunându-i bărbatului că merge la magazin să facă cumpărături.

„El a venit și m-a bătut în fața liftului, a crezut că eu aveam vreo relație cu Horațiu. Mi-a dat o palmă. El este de origine turca. M-a terorizat psihic, timp de trei zile. M-a închis în casă, mi-a pus mâncare la ușă. M-a închis în casă cu cheia. Două zile am stat închisă în casă. Eu puteam să fac ceva, să țip, să bat în pereți, dar am ales să nu fac asta, să nu am probleme.

Musulmanii sunt foarte geloși. El este un om periculos. Am evadat spunând că merg la magazin să iau să fac de mâncare”, povestea la vremea respectivă Gabriela Cristoiu, în cadrul unui interviu.