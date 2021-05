Vedeta Gabriela Cristoiu a fost victima comportamentului iubitului său turc, chiar în ziua de Paști. După ce femeia a primit câteva mesaje în ziua de Paști, pe iubitul său l-a curpins gelozia. Prin urmare, roșu la față și revoltat, iubitul turc al Gabrielei Cristoiu a început să o bată cu bestialitate.

Vedeta nu s-a ales numai cu o palmă. Detaliile pe care le-a făcut publice sunt șocante. Bărbatul s-a năpustit asupra ei, lovind-o cu pumnii și picioarele.

„Iubitul meu m-a bătut în ziua de Paște. Am fost la biserică, am pregătit masa și acest om s-a gândit el că de ce primesc așa mesaje de Paște. Nu există așa ceva, nu m-am născut în junglă. A băut un pahar de vin, el este musulman. M-a lovit, deci nu există așa ceva, nu se justifică.

Acest om a fost foarte supărat pentru că eu am primit niște mesaje de Paște fericit. M-a lovit, se vede, am fost să-mi iau de la INML, m-a lovit cu picioarele în burtă. Am căzut lată pe jos, am mers la baie pentru că îmi curgea sânge din nas. Am fost 2 zile internată, sunt o mână de om. I-am spus să plece din România și a și plecat‘, a spus Gabriela Cristoiu la Acces Direct.

Victima a suferit răni grave la nivelul feței și a toracelui astfel încât a fost nevoie să apeleze chiar la cadrele medicale. Ca să scape din mâinile bărbatului, vedeta a sărit pe geam, potrivit romaniatv.net.

După scena agresiunii, Gabriela Cristoiu a fost internată în spital timp de două zile. Cu toate acestea, femeia l-a iertat pe iubitul său și a decis să-i mai ofere o șansă.