Social Scame pe pulovăr - cum scapi de ele. Șase trucuri pentru tricotaje







Este perioada în care schimbăm hainele în dulapuri. Puloverele își fac loc în față în dulapuri și odată cu ele și scamele.

În acest articol vă voi arăta cum puteți să vă mențineți puloverele ca noi.

Scamele! Zeci de pulovere frumoase puse „de-o parte” din cauza lor

Temperaturile se răcesc din ce în ce mai mult, iar ieșirile la plimbare se răresc. Ieșirile în oraș cu prietenii reprezintă o provocare atunci când ne gândim la puloverele groase și colorate.

Există întotdeauna un inconvenient, atunci când ne gândim la pulovere: scamele!

Deși unele țesături sunt mai predispuse la acest fenomen decât altele, adevărul este că și cele mai calitative materiale, cum ar fi cașmirul, pot forma totuși pilozități.

Pulovere fără scame prin spălarea manuală sau folosind programul „delicate”.

Spălarea manuală a hainelor poate fi obositoare. Dar întotdeauna cred că piesele de investiție potrivite merită îngrijirea corespunzătoare!

Când ne spălăm puloverele manual, mișcările împotriva țesăturii sunt mult mai blânde. Să nu mai vorbim de frecarea de alte piese vestimentare așa cum ar face-o la spălare.

Dacă ești pe fugă, ciclul „Delicate” funcționează și el. Asigură-te doar că rulezi o încărcătură completă cu alte articole similare.

Fă un pas în plus și folosește un detergent delicat.

Folosește un detergent cu enzime pentru a scăpa de scame

Enzimele sunt catalizatori care ajută la descompunerea substanțelor (moleculelor) într-un mod țintit. În detergenții de rufe, acestea descompun petele și ajută chiar la tăierea microfibrilelor (un termen tehnic pentru „fibre mici”) care sunt cunoscute pentru a se încurca și a crea mici scame.

În plus față de prevenirea formării pilozităților, îndepărtarea acestor microfibrile ajută, de asemenea, ca țesătura să pară mai vibrantă. Deci, folosirea unui detergent enzimatic are o multitudine de beneficii!

Acordați atenție zonelor de contact frecvent

Modul în care ne creăm ținutele poate juca un rol important! De exemplu, obișnuiam să am o geantă din piele tip crossbody care avea margini aspre pe curele. Când am venit acasă de la o plimbare scurtă, am observat că zona pieptului puloverului meu era plină de mici scame.

Acordă atenție acestor tipare pentru a preveni aceste greșeli în viitor. De asemenea, cu cât un pulover este mai pufos, cu atât este mai predispus la formarea de scame.

Având acest concept în minte, ar trebui să asociați gențile, jachetele și pantalonii în mod corespunzător, pentru că acestea au contact cu puloverul dumneavoastră.

Uscați puloverele la aer, pentru a preveni scamele

Acțiunea de rotație din uscător face ca puloverele să fie predispuse la formarea de scame.

O metodă mult mai blândă de a usca hainele este să le așezi întinse pe un suport de uscare.

Spălați puloverele pe dos pentru a nu face scame

Acest sfat este, fără îndoială, cel mai ușor de urmat și face o mare diferență.

Întoarcerea materialului pe dos asigură că, dacă se formează scame în timpul spălării, măcar acestea sunt mai puțin vizibile.

Pentru o îngrijire suplimentară, poți folosi pentru tricotajele tale prețioase un sac pentru rufe delicate.

Scămoșarea poate fi prevenită cu puțină atenție

Scămoșarea se poate forma pe puloverele noastre atunci când sunt supuse unei frecări constante. Prin urmare, cea mai bună modalitate de a preveni acest lucru este să fim mai blânzi cu tricotajele noastre, urmând îngrijirea corespunzătoare a țesăturilor, conform styledbyscience.

În cele din urmă, fii atent la ce porți împreună cu puloverul tău, pentru că mișcarea constantă de frecare împotriva altor materiale poate crea, de asemenea, scame.