Horoscop Horoscopul lui Dom' Profesor, 14 ianuarie 2025. Cât de rău este să mergi desculț acasă? Răspunsul medicilor vă poate surprinde







14 ianuarie

Pe 14 ianuarie s-au născut Albert Schweitzer, Faye Dunaway, Giulio Andreotti, Caterina Valente, Pierre Loti, Dimitrie Bolintineanu, Mihai Brediceanu, Benedict Gănescu, Victor Socaciu, Mihai Isbăşescu, Călin Popescu-Tăriceanu.

În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinţii Mucenici din Sinai şi Rait şi Sf. Nina.

În “Kalendar” iarăşi o sărbătoare veche, veche ca lumea - nimeni nu mai ştie cum se mai numeşte şi cum se ţine. Era un prilej de previziuni, de magie oraculară. Observarea cerului era importantă, probabil o moştenire de la augurii romani. Sau de la daci, de la Zamolxe, pe care Herodot îl creditează cu ştiinţa interpretării semnelor ceului, învăţată în Egipt şi/sau de la Pitagora.

Se mai ştie doar că dacă plouă sau ninge, e ceaţă sau alt fenomen meteo nefavorabil, preţurile vor creşte, “grâul se va scumpi” spune gromovnicul.

“Despre vreme: În 14 ianuarie de va fi senin, anul va fi bun. De va fi tulburat, boală în dobitoace. De va fi ploaie se vesteşte scumpete.” (Olteanu, CPR, 2001, pag. 53, după CRP, 1944, pag. 6)

Peste sărbătoarea veche europeană oraculară de interes general, vreun consiliu ecleziastic a aşternut tot o sărbătoare colectivă, un exemplu de pioşenie şi de credinţă, Cuvioşii Părinţi ucişi în Sinai şi Rait. Mircea Eliade îmi spunea că a studiat aceste corespondenţe dintre sărbătorile vechi şi cele creştine, legătura dintre religia europeană şi cea orientală. Din nefericire nu a mai avut timp să-şi strângă gândurile într-un nou volum. Sau, nu a mai avut chef, după incendiul care i-a distrus biroul. Dar, “să nu tulburăm apele” cum spunea Profesorul!

Am citit un articol interesant, pentru mine, semnat de Anna Rahmanan și apărut în Huffpost. Iată:

Când intri pe ușă și îți scoți pantofii, dăunează de fapt sănătatea picioarelor tale să mergi desculț pe podele dure? Nu este cel mai confortabil sentiment, dar medicii spun că pot exista unele beneficii - cu câteva avertismente.

În primul rând, să începem cu o definiție a desculțului: conform DEX - și experților, de la podiatri la dermatologi - mersul desculț înseamnă să nu ai pantofi sau șosete.

„Piciorul desculț este piele pe pământ”, a explicat doctorul Robert Conenello, podiatrul autorizat . „Orice altceva este considerat a fi încălțat, deoarece chiar și șosetele modifică mecanica mișcării.”

Există beneficii să mergi desculț acasă.

„Sunt un mare susținător pentru a merge desculț acasă”, a spus Conenello. „[Practic] crește forța musculară intrinsecă în picioare.”

El a explicat că principalul beneficiu al mersului desculț este întărirea mușchilor din picioare, care tind să se slăbească „pe măsură ce îmbătrânim și purtăm pantofi”. Acești mușchi sunt strâns legați de mobilitatea noastră generală, astfel încât deteriorarea lor poate contribui la reducerea mișcării pe măsură ce îmbătrânim.

„Multe dintre patologiile pe care le văd în practica mea se datorează incapacității de a angaja acești mușchi pentru mișcări normale și eficiență metabolică”, a adăugat Conenello.

Dr. Hannah Kopelman, care se concentrează pe dermatologie, a fost de acord cu această evaluare generală și a menționat, de asemenea, că a merge desculț acasă poate avea unele beneficii neașteptate pentru pielea picioarelor tale.

„Mersul desculț acasă... permite pielii să respire, ceea ce poate ajuta la prevenirea acumulării de umiditate și la reducerea riscului de infecții fungice precum piciorul atletului”, a explicat ea.

Deși nu are legătură directă cu dermatologia, mersul desculț acasă poate oferi și un avantaj secundar legat de piele, unul legat de stimularea senzorială și de bunăstare generală.

„Simțirea texturii diferitelor suprafețe sub picioare poate fi împământătoare și relaxantă, aproape ca o mini sesiune de reflexoterapie”, a spus Kopelman. „Pentru cei fără afecțiuni subiacente ale pielii sau ale picioarelor, aceasta poate fi o modalitate naturală de a vă conecta cu mediul dumneavoastră și de a promova atenția.”

Pe scurt, alegerea de a merge fără pantofi și șosete în casa ta curată ajută la întărirea picioarelor, oferind recompense pe termen lung, reducând în același timp riscul de afecțiuni ale pielii. În plus, oferă un fel de masaj natural, care poate fi surprinzător de relaxant.

Dar există câteva potențiale dezavantaje.

Un potențial dezavantaj al mersului desculț în interior este expunerea crescută la iritanți sau alergeni de pe podea, cum ar fi praful, părul de animale sau substanțele chimice de curățare, după cum a subliniat Kopelman. Pentru persoanele cu piele sensibilă sau afecțiuni cronice, cum ar fi dermatita de contact sau eczema, aceasta ar putea fi o îngrijorare semnificativă.

Deși Conenello recunoaște riscuri similare - cum ar fi călcarea pe agenți patogeni precum ciupercile în medii umede - el se grăbește să sublinieze că „igiena adecvată poate ajuta la atenuarea acestor riscuri”.

„Spălați-vă picioarele des, uscați-le bine și hidratează-le”, a sfătuit el.

Alte riscuri dureroase asociate cu mersul desculț includ potențialul de alunecare pe suprafețe alunecoase sau umede sau de a călca pe ceva dur și ascuțit care ar putea provoca răni. După cum poate atesta oricine care și-a înțepat vreodată un deget de la picior sau a călcat accidental pe un Lego, astfel de incidente pot fi chinuitoare. Kopelman subliniază că persoanele cu diabet sau cu circulație deficitară sunt mai vulnerabile la consecințe grave, deoarece „chiar și o rănire minoră a piciorului poate duce la probleme grave de sănătate”.

Kopelman a mai remarcat că, în timp ce mersul desculț poate ajuta la întărirea mușchilor, practica repetată de a face acest lucru pe suprafețe dure ar putea duce la oboseala piciorului sau la fasciita plantară, o afecțiune în care țesutul care leagă osul călcâiului de degetele de la picioare devine inflamat.

„De-a lungul timpului, lipsa de amortizare poate pune stres asupra articulațiilor, în special la cei care au deja probleme cu picioarele sau articulațiile”, a explicat ea.

Există momente când ar trebui să porți pantofi sau șosete.

Deși Conenello este în general un susținător al mersului desculț, el sfătuiește să poarte suport pentru picioare atunci când se angajează în sarcini care implică să stai în picioare pentru perioade lungi de timp - cum ar fi atunci când gătești.

„Când stați în picioare pentru perioade lungi de timp desculț, poate exista o sarcină excesivă într-o zonă a piciorului”, a spus el. „Chiar și bucătarii profesioniști beneficiază de obicei de un pantof care le permite să echilibreze greutatea pe întregul picior.”

Pentru a ilustra mai mult conceptul, a făcut o analogie. „[Să spunem] că ai dezvoltat o putere decentă a picioarelor prin executarea unor exerciții, gimnastică”, a spus el. „Nu v-aș sugera să începeți să adăugați timp sau greutate semnificativă la rutina de exerciții fizice, prematur.”

Există, desigur, o cale de mijloc: șosetele.

Potrivit lui Conenello, „nu este nimic rău în a purta șosete”. Pur și simplu vor scădea beneficiile asociate cu a fi desculț. „Acum există un filtru între sol și picior”, a spus el.

Kopelman a adăugat că șosetele pot oferi „o protecție minimă împotriva abraziunilor minore sau alergenilor, permițând în același timp picioarelor să se simtă relativ libere”. Contactul direct cu suprafețele care pot adăposti bacterii sau iritanți este, de asemenea, minimizat atunci când purtați șosete.

Luând în considerare toate avantajele și dezavantajele, mersul desculț acasă – în special pe podele curate și bine întreținute – este nu numai sigur, ci și în general sănătos... cu excepția cazului în care aveți de-a face cu o afecțiune a pielii (gândiți-vă la psoriazis, eczemă). sau piciorul de atlet, de exemplu) care ar putea fi exacerbată de prezența bacteriilor.

„La fel, persoanele cu diabet zaharat, neuropatie sau circulație deficitară ar trebui să evite mersul desculț din cauza riscului crescut de răni sau infecții neobservate”, a spus Kopelman.

Este secetă mare pe aici, în Prahova submontană, nu a mai plouat de luni de zile, ce să mai spun de zăpadă. Zero! Dar nu am secetă de probleme, este inundație, se acumulează și nu prea am soluții. Mai mult, am intrat cu mult curaj și chiar umor în mica depresie de ianuarie, provocată de oboseală și prea multe vești proaste, unele tragice.

Ce să fac când sunt, cum sunt acum? Mă uit la un film. Poate la un serial. Poate la niște EDM. Sau o să ascult ceva muzică, din cea care vindecă sufletul și citesc din Biblie. Întotdeauna o deschid la psalmi, sau proverbe. Văd eu, noaptea este lungă, iar mâine este o altă zi, poate, mai bună!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 14 ianuarie 2025

BERBEC Astăzi rezişti cu succes la presiunea veştilor negative şi a atmosferei tensionate de la serviciu. O atitudine “ce-am avut şi ce-am pierdut!” te poate face imun la tracasările cotidiene. Unii dintre funcţionarii de la stat, în special de la ghişee, se pare că sunt aleşi după un singur criteriu: cât de sadici pot să fie cu populaţia. Astăzi ai neşansă să dai peste dobitocul şef, cu un Oscar la mâncat zilele fripte ale oamenilor. Alt aspect negativ de astăzi se referă la risc – atenţie la incidente şi mici accidente, gen alunecat pe gheaţă, sigur, unde este gheaţă pe jos, ţara este mare!

TAUR Poţi aborda domeniul material, financiar, situaţiile urgente, problemele tale. Lasă cumpărăturile mari pentru perioada de solduri, de discounturi, perioadă care începe, probabil, în curând. O zi în care configuraţia astrologică îţi aduce noroc bun. Mai în toate domeniile. Dar este bine să ţii cont şi de sfaturile prietenilor şi ale membrilor familiei, aşa, pentru popularitate. Carisma ta este la maximum, aşa că poţi avea rezultate favorabile in tot ceea ce inseamna convingere şi cucerire. Sigur, dacă te interesează astăzi domeniul. Totuşi, ai o problema cu o femeie, sau de genul feminin, de orice gen şi convingere ai fi.

GEMENI Trebuie să filtrezi prin raţiunea ta informaţiile care te asalteaza azi. Majoritatea nu te interesează, uită-o! Atenţie, false sau trunchiate, unele date te pot face să iei decizii greşite! Este momentul unor discuţii. Discuţii plăcute, sau nu, dar chiar necesare. Din când in când trebuie reinventata arta amorului, iar discuţia este primul pas. Evita nerăbdarea şi graba, mai ales dimineaţa când munceşti. Trebuie să faci mai mult efort în ceea ce priveşte colaborarea, spiritul de echipă. Ai ocazia să faci o gafă. Mică. Totul se rezolvă bine, din fericire.

RAC Ambianţa zilei de azi e plăcută şi relativ liniştită. Nu te grăbi, nu fii nerăbdător, toate se întâmplă la timpul lor. Nu există urgenţe absolute, nu te lăsa păcălit de “vampirii energetici”! Domeniul favorizat este cel sentimental, aşa că uită-te bine, poate întâlneşti pe cineva, cumva, undeva. Pe seară poate la un film nou. Revin nişte proiecte sau idei din trecutul mai mult sau mai putin indepartat. Alianţele sunt bune daca poţi să le controlezi în mod eficient. Nu forţa şi nu lua hotărîri importante mai ales în ceea ce înseamnă afaceri cu active sau imobiliare.

LEU Poţi cere astăzi unele favoruri. Dedică ziua lucrurilor obişnuite ştiind faptul că domeniul relaţiilor umane e avantajat. Dar, să nu te aştepţi la o mărire de salariu, sau altceva de primit! Noi reguli, noi obiceiuri ti se strecoara in casa si vor sa patrunda si in sufletul tau. Tu asculta vocea pământului, şoaptele moşilor şi stramoşilor. Acceptă numai ce-ţi convine… nu tot ce este nou este şi mai bun. La serviciu, la muncă, eşti înclinat să dai sfaturi anturajului. Trebuie să controlozi fluxul gândirii ca să fii logic şi concis.

FECIOARĂ Îţi place să faci cadouri, dar astăzi nu te mai gândi ce daruri alese să le faci celor dragi, ci mai curând să fii aproape de ei şi să-i înţelegi, să-i ajuţi, să le faci viaţa mai plăcută! Trebuie să nu ai încredere în promisiuni. Evită deciziile care duc la schimbări majore şi mai ales nu te repezi sa tragi concluzii. Unele lucruri sau persoane pot întârzia din cauze obiective. Ca să nu pierzi vremea degeaba, după cum spune vorba din popor, este bine să-ţi faci un plan amănunţit din timp.

BALANŢĂ Efortul din ultimul timp şi oboseala cronică se fac simţite azi. Redu ritmul activităţii, fă un armistiţiu cu timpul, relaxează-te şi ocupă-te de activitatea ta care consumă puţină energie. O veste bună, poate din presă. Dragostea este foarte bine aspectată. De asemenea te poţi aştepta la noi cunoştiinţe, adică la domeniul relaţiilor sociale. Un eveniment sau un spectacol, poate, mai pe seară. Îţi place din nou să monopolizezi atenţia anturajului şi să intri într-un vortex de trăiri, sentimente şi întâmplări din cele mai interesante.

SCORPION Astăzi vezi cu ochi noi pe cei din jurul tău. Se schimbă vremurile, se schimbă şi părerile tale. Trebuie să faci o pauză, să te gândeşti şi mai ales să modifici comportamentul tău social. Perioada asta de timp poţi să înţepi pe totă lumea şi apoi să te înţepi singur, după bunul obicei al zodiei tale. Păstrează-ţi calmul, farmecul şi stilul de viaţă imperial impecabil. Nu arăta că eşti rănit sau rănită, că hienele abia aşteaptă. Viaţa în jungla de beton este mai necruţătoare decât în savanele Africii, şi la cel mai mic miros de „sânge” toţi prădătorii o să-ţi sară in cap, cât o fi tu de Scorpion cu venin de import din UE.

SĂGETĂTOR Dimineaţa e favorabilă lucrurilor, acţiunilor profesionale ceva mai importante. Promovează-ţi cu hotărâre interesele legate de profesie, meserie. Nu te implica în domeniul financiar-bancar! Nu lua decizii importante în această perioadă. Astrele te favorizează, totuşi, în domeniile legate de proprietate, dar nu şi în speculaţii financiare-bancare. Pe de altă parte, domneşte o mare tensiune în legătură cu nişte teste, praguri sau examene. Ai ocazia să-ţi pui un diagnostic la durerile acelea de muşchi care te încercă câteodată.

CAPRICORN O zi plăcută, pentru că pari a fi în relativă siguranţă, iar evenimentele care te privesc sunt previzibile. Atâta vreme cât te simţi bine, nu schimba nimic din activitatea cotidiană! Veşti neaşteptate urmate de alte veşti la fel de neaşteptate. Idei şi concepte noi iţi sunt la îndemână. Acest aport de energie se poate traduce la unii nativi din Capricorn printr-o creştere a agresivităţii. Dacă te poţi descurca onorabil cu celelalte semne zodiacale, mai ales cu cele de pământ şi apă, atenţie! - cu zodiile de foc şi aer, astăzi, nu prea ai şanse de succes.

VĂRSĂTOR Astăzi lumea ar trebui să se ferească din cale ta! Eşti impetuos şi foarte hotărât să-ţi serveşti interesele tale strategice. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Aşa sunt ei, nu se pot vindeca! Nu-ţi lăsa interesele personale pentru mai târziu, în favoarea prietenilor sau rudelor. Nu lua sau nu da bani cu împrumut. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nici o importanţă. Mici probleme cu un aparat, utilaj, unealtă, dar se vor rezolva repede. Nu lua decizii pe termen lung, mai ales în ceea ce priveşte banii.

PEŞTI Dimineaţa trebuie (şi reuşeşti) să-ţi stăpâneşti furia şi agresivitatea în faţa prostiei şi a relei voinţe. Primeşti un premiu pentru atitudinea pozitivă: o veste bună, poate mai pe seară! O anumita tensiune domneste la serviciu sau în familia ta, dar e bine sa nu dai importanta şi să-ţi vezi liniştit de treburile tale. Limitează-te la activităţile de rutină. Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Ocoleşte cu abilitatea şi diplomaţie subiectele tabu de la servicu şi de acasă. Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea!