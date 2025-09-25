Scad vertiginos temperaturile în Republica Moldova, cerul rămâne senin în majoritatea regiunilor

Vremea începe să se răcească, azi, în Republica Moldova, în toate regiunile, temperaturile încep să se încadreze în media acestei perioade a anului, după cum au anunțat meteorologii. Joi, maximele vor varia între 16 și 17 grade Celsius, minima din timpul nopții nu va trece de nivelul a 4 grade Celsius. Cerul va fi senin pe tot parcursul zilei, înnorat va fi în sud, acolo unde sunt șanse să plouă slab. Vântul va sufla fără intensificări.

Sunt anunțate câte 16 grade Celsius la Briceni, Bălți, la Răbnița, Cahul și la Ștefan-Vodă și 17 grade Celsius la Chișinău. Mâine, valorile termice rămân la același nivel, cu nivelul de 15 - 17 grade, cerul va fi senin în mare parte a zilei, nu sunt șanse de apariție a precipitațiilor.

Și în România, vremea se va răci semnificativ în cea mai mare parte a ţării. Valorile termice se vor situa sub cele specifice datei în Moldova, în estul Transilvaniei, dar şi în nordul, centrul şi estul Munteniei. În timp ce în restul teritoriului se vor situa în jurul acestora. Temperaturile maxime se vor încadra între 11 grade Celsius în nordul Moldovei şi 25 de grade în Banat. De asemenea, cele minime vor fi cuprinse între 2 şi 16 grade.

Vor fi mai scăzute în estul Transilvaniei, spre 0 grade. Cerul va fi mai mult noros. Temporar va ploua, mai ales sub formã de aversă, în Banat, Crişana, Maramureş, cea mai mare parte din Transilvania, jumătatea de nord a Moldovei, local în Oltenia şi izolat în Muntenia.

Pe suprafeţe mici vor fi posibile descărcări electrice şi cantităţi de apă de peste 15…20 l/mp. La munte, la altitudini de peste 2.000 m vor fi posibile şi precipitaţii slabe sub formă de ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat şi mai ales ziua, temporar vântul va prezenta intensificări în jumătatea de sud a ţării şi izolat în rest, cu viteze la rafală în general de 40…50 km/h, iar în judeţele Caraş-Severin, Buzău, Brăila, vestul judeţului Ialomiţa şi pe litoral, de 50…65 km/h. Izolat vor fi condiţii de ceaţă, conform ANM.