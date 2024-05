Atentat la adresa lui Zelenski, dejucat de SBU. Ofițeri ucraineni, reținuți pentru trădare

SBU, Serviciul de Securitate al Ucrainei a reținut, pentru trădare, doi ofițeri de rang înalt din Administrația Securității Statului (UDO). Potrivit oficialilor serviciului de informații, cei doi erau implicați într-un complot pentru asasinarea președintelui.

Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat, în urmă cu scurtă vreme, că a demascat o rețea FSB care punea la cale asasinarea mai multor oficiali. Între cei vizați era președintele Volodimir Zelenski, șefuL GUR Kiril Budanov, dar și șeful SBU, Vasili Maliuk.

Unul dintre ofițerii reținuți ar fi, conform unor surse citate de presa ucraineană, Andrei Guk, șeful unuia dintre departamentele Administrației Apărării Civile. Acesta coordona serviciile de protecție pentru liderii ucraineni. El fost acuzat că, împreună cu un complice, ar fi colectat informații clasificate despre persoanele protejate, inclusiv despre Volodimir Zelenski.

Serviciul de Securitate al Ucrainei l-ar fi reținut pe Andrei Guk, dar și pe un alt ofițer al Securității Statului. Agenții SBU au anunțat că au dat în vileag un complot care urmărea asasinarea președinelui Volodimir Zelenski și a mai multor lideri ai statului. Este vorba despre o rețea formată din agenți FSB care a fost destructurată.

Rolul lui Guk, în acest complot ar fi fost de a aduna și transmite informații clasificate despre persoanele pe care le proteja. Conform publicației Strana, citată de Flux24, Andrei Guk era omul lui Serghei Rudy, care conduce UDO din octombrie 2019. Potrivit publicației, cei doi ar fi fost colegi la Academia Poliției de frontieră. Iar Rudy ar fi luat în considerare să-l numească pe Guk ca adjunct al său.

La mijlocul lunii aprilie, președintele Volodimir Zelenski a semnat un decret prin care îl revoca pe adjunctul șefului Administrației de Apărare Civilă, Taras Grebennikov. UDO este responsabil pentru protecția reprezentanților organismelor guvernamentale și a înalților funcționari. Nu face parte din SBU sau din Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei și raportează direct șefului statului.

SBU a anunțat, în urmă cu puțin timp că o rețea de cinci agenți ruși a încercat să-l asasineze pe președintele Volodimir Zelenski. De asemenea, erau vizați șeful SBU Vasili Malyuk, șeful GUR Kirill Budanov, dar și alți oficiali de rang înalt.

În acest context, oficialii serviciului de informații au precizat că doi colonei din cadrul UDO au fost reținuți. Conform SBU, planul agenților FSB era să-l asasineze pe Kiril Budanov, șeful GUR, înainte de Paște.

Conform sursei citate, armamentul pentru agenții ruși ar fi fost furnizat de unul dintre cei doi ofițeri UDO. Aceștia ar fi adus drone FPV, proiectile pentru RPG-7 și mine antipersonal MON-90 la Kiev.

Attempt on Zelenskyi and Budanov

The SBU exposed a network of agents of the 5th service of the FSB of the Russian Federation who were preparing the assassination of the President of Ukraine: two UDO colonels were detained

In addition to Zelensky, Russians planned to eliminate… pic.twitter.com/Ibs0DWEyIT

— Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) May 7, 2024