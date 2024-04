International Omul care a pus Rusia pe jar a scăpat miraculos de pușcărie. FSB l-a pierdut printre degete







Un eveniment care a pus Rusia pe jar, anul trecut, s-a petrecut la data de 8 mai. Cu o zi înainte de parada din Piața Roșie, din Moscova, care celebra Ziua Victoriei.

Pe Telegram au început să circule fotografii cu X-uri roșii mari, desenate pe străzile Moscovei. Utilizatorii au început rapid să speculeze că semnele au fost desenate de sabotori ucraineni. Și că acestea erau menite să ajute atacatorii pro-Ucraina să țintească rachete sau drone asupra orașului. Canalul War on Fakes, care este asociat cu Ministerul rus al Apărării, a menționat că X-urile erau „marcaje de localizare geodezică” desenate în scopul „fixării țintelor”.

X-urile care au creat mare agitație în Rusia

A doua zi, pe 9 mai, autoritățile au arestat persoana responsabilă pentru aceste semne. Era vorba despre un electrician în vârstă de 25 de ani, pe nume Konstantin Kochanov. Ofițerii l-au abordat pe Kochanov în timp ce acesta se îndrepta spre un magazin. I-au pus cătușe și l-au urcat într-un vehicul fumuriu, plin de ofițeri mascați. Prima întrebare pe care i-au pus-o în timpul interogatoriului a fost „Cui aparține Crimeea?”. După ce poliția l-a amenințat că îl va tortura, spune el, a decis să le spună adevărul.

Kochanov afirmă că a devenit sceptic față de autoritățile aflate la putere în Rusia, pentru prima dată în 2019, când a început să urmărească videoclipuri pe YouTube de la grupuri de opoziție precum Fundația Anticorupție a lui Alexey Navalny.

El s-a opus de la început invaziei la scară largă a Ucrainei. Bărbatul a aflat despre programul ucrainean „Vreau să trăiesc”, care se presupune ca soldații ruși să se predea în siguranță, dușmanilor, de la bloggerul ucrainean Volodymyr Zolkin.

În primăvara anului 2023, Kochanov i-a contactat pe inițiatorii proiectului, spunându-le că dorește să meargă mai departe și să stabilească o legătură, în cazul în care ar fi fost mai târziu recrutat și trimis la război. După ce l-a adăugat în baza de date a programului, un reprezentant l-a întrebat dacă îl poate ajuta cu ceva. Ulterior, a fost pus în legătură cu o persoană care folosea un alt cont Telegram și care i-a cerut să deseneze cu graffiti împotriva războiului, în zone publice, foarte vizibile.

Ce indicații primise Konstantin Kochanov

La indicațiile persoanei, respective, Kochanov a lăsat mai multe mesaje graffiti în oraș, printre care unul pe care scria: „Frate, amintește-ți de ruinele din Grozny. Nu lupta pentru ocupanții ruși.”. Când persoana s-a oferit să îl plătească pentru mesaje, spune el, a fost surprins, dar a acceptat banii, deoarece avea „dificultăți financiare”. Când contactul său i-a cerut să deseneze X-urile pe străzi înainte de 9 mai, el a fost de acord, presupunând că trucul era „menit doar să sperie oamenii”.

La data de 10 mai, un tribunal din Moscova l-a condamnat pe Kochanov la 15 zile de închisoare pentru nesupunere față de poliție. Printre altele, în dosar, se menționează că a fost contactat inițial prin Telegram. Și i s-a propus o oportunitate de a câștiga niște bani în plus și că a refuzat inițial, dar în cele din urmă a fost de acord.

„Vreau să menționez că am înțeles că am corespondat cu persoane special instruite care lucrau pentru forțele de securitate din Ucraina și care acționau în interesul Ucrainei sub masca unui canal Telegram”, se arată în dosar. Înregistrările indică, de asemenea, că, în august 2022, Kochanov a călătorit în regiunea Krasnodar, acolo unde a făcut fotografii ale unor vehicule militare și le-a trimis către publicația de opoziție belarusă Nexta.

A scăpat de pușcărie

La scurt timp după arestarea lui Kochanov, familia acestuia a contactat organizația pentru drepturile omului, Department One. Kochanov a încetat imediat să mai depună mărturie, invocând dreptul constituțional al Rusiei de a păstra tăcerea. La 16 mai, el a fost acuzat de tulburare a ordinii publice motivată de ură politică. Adică, o infracțiune gravă.

Potrivit avocatului Evgheni Smirnov, aceasta este o metodă obișnuită folosită de serviciile de securitate din Rusia pentru a trimite un suspect în arest preventiv. Kochanov a fost vizitat în arestul preventiv de ofițeri ai Serviciului Federal de Securitate (FSB), care i-au spus că pregătesc un caz de trădare împotriva sa pentru că a desenat X-uri și a ajutat canalele ucrainene de pe Telegram.

Kochanov a rămas în închisoare până la sfârșitul verii anului 2023. Potrivit lui Smirnov, ofițerii FSB care au ordonat poliției să deschidă dosarul de infracțiune împotriva lui Kochanov au uitat să țină cont de legile care reglementează investigațiile preliminare, care pot dura doar o anumită perioadă de timp înainte de începerea anchetei principale.

A fugit miraculos din Rusia

Atunci când perioada de investigație preliminară a lui Kochanov a expirat și cazul său a fost transferat la departamentul corespunzător, anchetatorul care l-a primit nu a depus o cerere pentru ca instanța să prelungească detenția lui Kochanov. „Centrul de detenție l-a sunat pe investigator și i-a spus că îl eliberează pe Kochanov pentru că ordinul de arestare preventivă expirase. Și procurorul a venit, a chemat avocatul și l-au pus să semneze un formular de recunoaștere, prin care se angaja să nu părăsească orașul”, a declarat Smirnov.

Bănuind că Kochanov va fi arestat din nou în curând, de data aceasta sub acuzația de trădare, apărătorii drepturilor omului au pus la cale un plan pentru a-l ajuta să fugă din Rusia. Acum locuiește în străinătate, unde și-a găsit un loc de muncă, asamblând panouri electrice. El a declarat pentru Mediazona că, dacă ar avea ocazia, ar desena din nou X-urile pe stradă: „Aș fi de acord, doar că nu în centrul Moscovei. Și nu atât de multe într-o perioadă atât de scurtă de timp”.

sursa: meduza.io