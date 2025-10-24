Șapte suspecți arestați și peste 100 de percheziții în nouă țări, inclusiv România, pentru o fraudă de 48 de milioane de euro din TVA

Parchetul European (EPPO) din München a coordonat o operațiune internațională de amploare pentru destructurarea unei rețele de fraudă în materie de TVA. Șapte persoane au fost arestate, iar în România și alte opt țări s-au desfășurat peste 100 de percheziții. Prejudiciul estimat: 48 de milioane de euro.

Parchetul European (EPPO) din München a anunțat vineri destructurarea unei rețele de criminalitate fiscală implicată într-o fraudă de 48 de milioane de euro din TVA, derulată printr-un mecanism complex de revânzare a produselor electronice.

Operațiunea, denumită codificat „Mela”, a implicat percheziții în nouă țări — Cehia, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Țările de Jos, România, Spania și Regatul Unit — și a dus la arestarea a șapte suspecți, acuzați de participare la un sistem organizat de fraudă transfrontalieră.

În total, peste 300 de anchetatori fiscali și polițiști au participat la acțiunile simultane, însoțiți de procurori ai EPPO și specialiști Europol.

Printre țările implicate în operațiune s-a aflat și România, prin intermediul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate (DCCO).

Instituția a colaborat cu autoritățile europene la identificarea și percheziționarea locațiilor folosite de membrii rețelei pentru tranzacții comerciale fictive și transferuri de documente contabile false.

Deși autoritățile nu au oferit încă detalii privind numărul exact al perchezițiilor efectuate pe teritoriul românesc, anchetatorii confirmă că au fost descoperite mai multe firme-fantomă, utilizate pentru intermedieri între distribuitori și cumpărători fictivi.

Potrivit EPPO, ancheta a stabilit că membrii rețelei au exploatat în mod abuziv sistemul de „impozitare a marjei”, un mecanism fiscal destinat comercianților care revând bunuri pentru care TVA a fost deja plătit.

„Telefoanele mobile noi și alte produse electronice de mici dimensiuni au fost vândute către clienți finali și între societăți-fantomă, folosindu-se regimul de impozitare a marjei, deși bunurile erau noi și nu fuseseră anterior supuse TVA”, se arată în comunicatul Parchetului European.

În mod legal, sistemul de impozitare a marjei se aplică bunurilor second-hand, pentru care revânzătorul datorează TVA doar pentru diferența dintre prețul de cumpărare și cel de vânzare.

Rețeaua a folosit însă acest regim pentru produse noi, declarându-le în acte ca bunuri revândute. În realitate, tranzacțiile se desfășurau doar pe hârtie, fără livrări reale de produse.

Astfel, gruparea putea vinde bunurile sub prețul pieței, creând o concurență neloială față de comercianții legitimi și generând pierderi masive de TVA pentru statele implicate.

Conform EPPO, prejudiciul total estimat provocat bugetelor statelor membre se ridică la 48 de milioane de euro.

Pe lângă dauna fiscală, ancheta a scos la iveală un flux financiar complex, în care sumele rezultate din vânzările fictive erau transferate între companii interconectate, în special prin conturi deschise în Germania, Țările de Jos și Irlanda.

O parte din profituri erau spălate prin investiții în mașini de lux, bijuterii, ceasuri scumpe, aur și imobile.

În urma perchezițiilor efectuate în toate țările participante, autoritățile au confiscat bunuri în valoare totală de 4 milioane de euro.

Printre acestea se numără sume mari de numerar, dispozitive electronice, telefoane mobile, bijuterii, autoturisme de lux și documente contabile.

„În timpul perchezițiilor, anchetatorii au confiscat o cantitate semnificativă de documente, dispozitive electronice și alte probe relevante, precum și sume de bani, aur și bijuterii”, a precizat EPPO în comunicat.

Operațiunea de confiscare a fost completată de măsuri de înghețare a activelor în Austria, Belgia, Germania, Italia, Luxemburg, Lituania și România.