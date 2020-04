Un arbitru de handbal din Tunisia a decis să se implice în lupta pentru prevenirea pandemiei de coronavirus. Abdelhak Etlili și-a îmbrăcat costumul cu care oficiază în timpul meciurilor, și-a luat cartonașul roșu și a ieșit pe stradă pentru a-l arăta celor care nu respectă regulile.

„Ca arbitru de handbal vreau să ajut cum pot efortul național pentru combatere a COVID-19. Așa că am ieșit pe stradă și am încercat să aplic regulile de la handbal celor care nu respectă carantina și distanțarea socială”, a spus tunisianul. Țara sa se descurcă bine la capitolul coronavirus, conform raportărilor fiind înregistrați 38 de morți.

How do you convince strangers on the street to social distance? This 19-year-old referee in Tunisia has a clever solution. pic.twitter.com/Mv2EBBY6fh

— SBS News (@SBSNews) April 27, 2020