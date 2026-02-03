Salvat de justiţia din Romania, mafiotul Nicu Patron a fost reţinut în Londra. Îl aşteaptă zece ani de închisoare în Franţa

Republica Moldova. Şeful uneia din cele mai temute bande din Europa, Ion Guşan, alias Nicu Patron a fost reţinut la Londra după ce a fost vânat timp de trei ani de oamenii legii din Franţa, România şi Republica Moldova.

Originar din raionul Călăraşi Republica Moldova, interlopul Guşan, 54 de ani, deţine de mai bine de două decenii cel mai înalt titlu în ierarhia criminală din spaţiul post-sovietic, cel de „hoţ în lege”.

Banda lui Nicu Patron s-a remarcat, în special, pentru organizarea contrabandei czu ţigări, anabolizante şi droguri în România.

Ion Gușan fost scos din limuzina sa Mercedes Clasa S, cu șofer, de către ofițerii Agenției Naționale de Combatere a Criminalității din Regatul Unit, potrivit thesun.co.uk.

Temutul interlop se afla cu familia sa lângă Tower Bridge, în estul Londrei, când mașina i-a fost blocată de mascaţi.

Potrivit autorităților britanice, capturarea a avut loc în urma unei operațiuni speciale, care a pus capăt unei vânători ce a durat aproape trei ani. În prezent, Ion Gușan se află în custodia autorităților britanice și a contestat procedura de extrădare către Franța, unde ar urma să-și ispășească pedeapsa.

Interlopul moldovean era căutat de autorităţile franceze după ce, în luna mai a anului trecut, a fost condamnat în lipsă la zece ani de închisoare pentru jaf armat, extorcare cu violență, racket, contrabandă, spălare de bani și apartenență la un grup criminal organizat.

În mai 2023, Inspectoratul General de Poliţie l-a dat în urmărire generală pe reprezentantul mafiei ruse la Chișinău, Ion Gușan, zis Nicu Patron.

Interlopul este bănuit că a organizat estorcarea a 5.000.000 de lei de la un fost puşcăriaş, implicându-l pe subalternul său fidel, luptătorul de K-1, Ion Şoltoianu, aflat în arest preventiv de trei săptămâni.

În decembrie 2022, Nicu Patron a fost dat în urmărire de Poliția Română, după ce a dispărut fără urmă, în condițiile în care pe numele său a fost emis un mandat european de arestare. Stabilit în România, Ion Gușan ar fi trebuit extrădat în Franța, unde, pe lângă alte infracţiuni, mai face obiectul unui dosar de contrabandă cu țigări.

Numele lui Ion Gușan s-a făcut auzit pentru prima dată în România în 2012, când s-a vorbit despre faptul că ar fi intermediat angajarea de către frații Bogdan și Răzvan Mararu, din Piatra Neamț, a interlopului Vitalie Proca, pe care l-au tocmit să-l asasineze pe rivalul lor, Puiu Mironescu. Interlopul basarabean a reuşit să scape basma curată din acest scandal şi s-a stabilit cu traiul în satul ilfovean Dudu.

În noiembrie 2016, Ion Guşan a fost condamnat în România la 14 ani și 8 luni de închisoare pentru organizarea contrabandei cu ţigări din Republica Moldova, dar a scăpat de închisoare peste doi ani, după ce instanţa supremă a dispus trimiterea dosarului la rejudecare.

Revenit în libertate, Nicu Guşan a continuat să investească în operaționalizarea a două fabrici clandestine de țigări pe teritoriul României, afacere destructurată de anchetatorii români, cu ajutorul SRI.

În mai 2022, autoritățile din Franța, România și Republica Moldova au descins la peste 50 de adrese din cele trei state, pentru destructurarea unei grupări formate din cetățeni moldoveni sau cu dublă cetățenie, care ar fi fost condusă de Nicu Patron. Oamenii acestuia s-ar fi ocupat în special de furturi și trafic cu țigări, pe numele liderului fiind emis, de către autoritățile franceze, un mandat european de arestare.

Cu toate că a fost reținut, iar pe numele său exista un mandat european de arestare, emis de autoritățile franceze, magistrații Curții de Apel București, care au judecat punerea în aplicare a mandatului respectiv, au decis să respingă solicitarea autorităților de la Paris, până în momentul în care procesul cetățeanului basarabean se va încheia definitiv

La 9 decembrie 2022, Patron a fost achitat după ce interceptările făcute de SRI în dosarul său au fost declarate neconstituționale, iar dosarul a rămas fără cele mai importante probe. Atunci s-a reactivat mandatul european de arestare emis de francezi, însă Ion Gușan nu a mai fost găsit acasă de polițiștii ilfoveni care au mers să-l ridice de la reședința lui din satul Dudu.