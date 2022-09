Șahistul maghiar Richard Rapport concurează pentru România. Transferul a stârnit valuri de indignare la Budapesta

Jucătorul de șah maghiar Richard Rapport va reprezenta România în competiţiile internaţionale. Anunțul a fost făcut de oficialii Federației Române de Șah la finalizarea transferului.

„Richard Rapport va juca şah sub steagul României! Transferul a fost oficializat astăzi, 4 septembrie!”, a comunicat Federaţia Română de Șah.

Tânărul șahist Richard Rapport, în vârstă de 26 de ani, clasat pe locul 13 la nivel mondial, a decis în urmă cu câteva luni să renunțe la mai concura pentru Ungaria și a ales să reprezinte România. El a fost convins să facă acest pas de compania Superbet, care i-a făcut o ofertă irezistibilă de sponsorizare, după cum mărturisea tatăl sportivului.

Drept urmare, la finalul lunii mai, Federaţia Română de Şah a demarat procedura de transfer a lui Richard Rapport (Ungaria) şi a Jovanei Rapport (Serbia). Jovana Rapport (fostă Vojnovic) este soţia lui Richard. Ea a obținut titlul de mare maestră din 2009, fiind câştigătoarea Campionatului Feminin al Serbiei în 2014 şi deţine un rating elo de 2.294.

Richard Rapport își dorește titlul mondial sub culorile României

La vremea respectivă, tatăl sportivului, spunea că, participând la competițiile internaționale sub steagul României, având în spate compania de pariuri Superbet, acesta ar avea șansa să obțină titlul mondial.

„Principalul sponsor al Superbet Chess Classic Romania 2022, Sașa Dragic, miliardar născut în Serbia și proprietar al companiei Superbet, i-a făcut o ofertă irezistibilă de sponsorizare care i-ar da șansa reală să câștige titlul mondial în următorii ani. Din câte știu, Ricsi s-a hotărât și a acceptat oferta, care include un viitor loc la masă sub culorile României”, a spus tatăl șahistului Richard Rapport.

Richard Rapport a câştigat, în 2013, Campionatul Mondial de Şah rapid, iar în anul 2017 a câștigat în fața campionului mondial, norvegianul Magnus Carlsen.

Marele maestru Richard Rapport are 26 de ani şi este clasat pe locul 13 în clasamentul FIDE. Cea mai bună poziţie ocupată în carieră a fost locul 5. Singurul şahist român clasat în Top 100 mondial FIDE este Bogdan Daniel Deac, care ocupă actualmente poziţia 34.

Statul ungar s-a împotrivit transferului

Decizia lui Richard Rapport i-a iritat pe oficialii de la Budapesta care nu au fost de acord cu un astfel de transfer.

„Suntem hotărâți să ne asigurăm că Richárd va continua să concureze sub drapelul maghiar, aducând glorie șahului maghiar și patriei sale. Anul trecut am concurat și am câștigat dreptul de a organiza a 44-a Olimpiadă de Șah la Budapesta în 2024, al cincilea mare eveniment sportiv din lume. Aceasta ne obligă să facem tot posibilul ca să aliniem cea mai puternică echipă, la evenimentul șahist cel mai interesant și prestigios din lume”, a transmis Laszlo Szabo, președintele Federației Maghiare de Șah.