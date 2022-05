Eveniment caritabil, dedicat șahului. Cine sunt cei 10 GM prezenți la eveniment și care sunt condițiile de înscriere

Competiția de șah Superbet Chess Classic România 2022 este organizată în această perioadă la București, unde participă marii șahiști internaționali. Competiția face parte din turneului Grand Chess Tour 2022 (GCT). Luni a fost încheiată cea de-a cincea rundă a competiției, cu victoria lui Fabiano Caruana în fața azerului Shakhriyar Mamedyarov. Acesta din urmă este câștigătorul trofeului de la București de anul trecut.

În cadrul celei de-a cincea rundă a competiției Superbet Chess Classic România 2022, șahistul român, Bogdan Deac a reușit o remiză cu francezul de origine iraniană Alireza Firouzja, numărul doi în lume. Virgil Stănescu, fostu baschetbalist și ambasador Superbet, a fost cel care a făcut prima mutare în partida dintre Bogdan Deac și Alireza Firouzja, dând startul simbolic al celei de-a cincea runde a competiției.

Rezultatele în cea de-a cincea rundă au fost după cum urmează:

Levon Aronian – Wesley So ½ – ½

Ian Nepomniachtchi – Maxime Vachier-Lagrave ½ – ½

Bogdan Deac – Alireza Firouzja ½ – ½

Fabiano Caruana – Shakhriyar Mamedyarov 1-0

Richard Rapport – Leinier Dominguez ½ – ½

Eveniment caritabil în cadrul competiției Superbet Chess Classic România 2022

Marți este zi liberă în cadrul celebrei competiții de șah de la București, așa că la Sheraton Bucharet Hotel (Platinum Ballroom) se organizează un eveniment caritabil, la care publicul larg, iubitor al acestui sport al minții, are ocazia să joace șah în echipă cu un Grand Master (GM).

Evenimentul va începe la ora 11:00 și se va desfășura pe parcursul a două ore. Zece mari maestri internationali ai sahului, printre care si participanti in etapa Superbet Chess Classic Romania 2022, vor concura in echipe mixte de cate doi jucatori, intr-un format inedit (1 GM + 1 amator). Fondurile colectate in cadrul evenimentului vor fi dublate, apoi, de catre Fundatia Superbet si directionate catre refugiatii din Ucraina.

Cei zece GM, participanți în cadrul evenimentului sunt:

Fabiano Caruana (SUA – cel mai tanar Grandmaster din istoria Americii, locul 2 ]n clasamentul FIDE)

Wesley So (SUA – actualul campion mondial la șah aleatoriu, locul 8 în clasamentul FIDE, la acest moment)

Shakhriyar Mamedyarov (Azerbaijan – locul 10 mondial la șah clasic, câștigătorul etapei de la București din 2021)

Leinier Dominguez (SUA – al patrulea cel mai bun jucator al Statelor Unite, la acest moment)

Maxime Vachier-Lagrave (Franța – cel mai bun jucător de șah al Franței)

Alexander Onischuk (Ucraina – câștigător al Campionatului American de Șah în 2006)

Anastasiya Karlovich (Ucraina – GM, jurnalist, promoter și fotograf; a fost medaliată la campionatele din Europa și Ucraina)

Natalia Zhukova (Ucraina – de două ori campioană europeană la șah feminin)

Bogdan Deac (România – cel mai bun jucător de șah al României, locul 59 mondial)

Constantin Lupulescu (România – GM și al doilea cel mai bun șahist al României, la ora actuală)

Condiția de înscriere la acest eveniment caritabil este o donație minimă, în valoare de 2.000 RON.

Cronica rundei a cincea

1. Levon Aronian – Wesley So ½ – ½

S-a jucat o variantă simetrică din deschiderea engleză, care a asigurat un avantaj minim jucătorului cu piesele albe. Wesley este un artist, când vine vorba de apărarea pozițiilor mai dificile, reușește să aleagă cele mai “curate” continuări care să nu-i pericliteze siguranța poziției. După numai 39 demutări, fișele s-au semnat, iar rezultatul de egalitate a fost consemnat.

2. Ian Nepomniachtchi – Maxime Vachier-Lagrave ½ – ½

Maestru rus a ales o variantă mai rară din deschiderea siciliană, încercând să-l surprindă pe Maxime. Reprezentatul Franței a avut o reacție foarte bună și nu părea să aibă nicio dificultate la mijlocul jocului. Mai mult decât atât, a ajuns într-un final care îi oferea o oarecare inițiativă. Nepo nu a mai făcut erorile din runda precedentă și a fost mult mai atent în momentele care păreau dificile. După

38 de mutări, s-a ajuns la repetarea poziției și partida s-a încheiat remiză.

3. Bogdan Deac – Alireza Firouzja ½ – ½

Prima piesă s-a schimbat abia la mutarea 18. A fost o partidă extrem de tensionată, în care ambii jucători au încercat să-și etaleze atuurile. În jocul de mijloc care părea că este dominat de către Bogdan, pe fondul crizei reciproce de timp, numărul 3 mondial a reușit să obțină avantaj material. Chiar dacă la un moment Alireza părea că se va desprinde și va fi câștigătorul partidei, marele maestru român nu a lăsat garda jos. Poziția fragilă a regelui negru și buna coordonare a pieselor albe, au făcut ca Bogdan să termine la egalitate cu marele maestru francez.

4. Fabiano Caruana – Shakhriyar Mamedyarov 1-0

Celebra apărare Petrov a fost iarăși pe tabla de joc. După deschidere părea că vom asista la o remiză rapidă, însă piesele lui Shakh erau încă necoordonate. Fostul challenger la titlul mondial a profitat din

plin de micile ezitări ale azerului și a reușit să-și majoreze avantajul. Fabiano a continuat să pună presiune pe adversar și să fie extrem de precis în momentele cheie. După o serie de 10 mutări

consecutive în care a reușit să evite șahul-etern, Mamedyarov s-a văzut nevoit să se recunoască învins.

5. Richard Rapport – Leinier Dominguez ½

Șahistul maghiar a reușit să surprindă încă o dată audiența. La mutarea a doua a ales să joace Cal e2, idee care a fost aleasă de doar 45 de ori din 9 milioane de partide înregistrate în baza de date. Cu toate acestea, jucătorul de origine cubaneză a reacționat ca un profesionit desăvârșit și a reușit să egaleze ușor. Finalul rezultat nu a pus probleme vreunui jucător și partida s-a încheiat la egalitate.

Clasamentul după runda a cincea:

1 – Wesley So 3,5p

2-4 – Bogdan Deac 3p; Levon Aronian 3p; Maxime Vachier-Lagrave 3p;

5-6 – Fabiano Caruana 2,5p; Ian Nepomniachtchi 2,5p

7-9 – Alireza Firouzja 2p; Richard Rapport 2p; Leinier Dominguez 2p;

10 – Shakhriyar Mamedyarov 1,5p

Runda a șasea a competiției va avea loc pe 11 mai, începând cu ora 15.00. În cadrul acestei runde, prima mutare va fi făcută de ambasadorul Superbet, Florin Răducioiu. Competiția se va desfășura tot la Sheraton Bucharest Hotel și se va disputa, după cum urmează:

▪ Mamedyarov Shakhriyar – Firouzja Alireza

▪ Dominguez Perez Leinier – Deac Bogdan-Daniel

▪ So Wesley – Rapport Richard

▪ Vachier-Lagrave Maxime – Aronian Levon

▪ Caruana Fabiano – Nepomniachtchi Ian