Dezvăluire incendiară făcută de Sebastian Lăzăroiu, care a fost în anul 2009 membru în staff-ul de campanie al fostului președinte . Acesta a povestit, la Digi24, că Mircea Geoană ar fi câștigat alegerile din 2009, dacă nu s-ar fi confruntat într-o dezbatere cu Traian Băsescu și dacă nu ar fi existat o anumită întrebare legată de o vizită la controversatul om de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu. Sebastian Lăzăroiu a dat amănunte necunoscute despre modul în care Mircea Geoană a acceptat dezbaterea finală cu Traian Băsescu.

Decizia luată de Mircea Geoană s-a demonstrat că a fost o lovitură fatală pentru fostul lider PSD , pierzând alegerile deși stătea mai bine decât el în sondaje.

„În dezbaterile dintre candidați sunt multe lucruri ce nu țin de manualul de democrație, ci de strategia pe care o are fiecare candidat pentru a câștiga alegerile. Noi atunci (…) încercam să-l scoatem pe Mircea Geoană în dezbatere, pentru că el nu voia, nu era în avantajul lui. În turul 1 fuseseră foarte apropiați, dar până în turul 2, Geoană luase un avans bunicel. Ne-am chinuit destul de mult să-l scoatem pe Mircea Geoană, pentru că stafful lui de campanie nu-i recomandă – și pe bună dreptate, era sinucigaș să ieși cu Băsescu în dezbatere”, a mărturist Sebastian Lăzăroiu la Digi24.

Sebastian Lăzăroiu a dezvăluit și care a fost tertipul folosit pentru a-l convinge pe MIrcea Geoană să partice la o confruntare finală cu Taian Băsescu.

„L-am atras pe Crin Antonescu și l-am scos la dezbatere la Cluj cu Traian Băsescu. Sigur, era invitat și Geoană, dar n-a venit. Evident că lui Geoană nu îi convenea să fie Crin cu Traian Băsescu și el să fie pe dinafară. De ce? Pentru că Crin era în ascensiune, nici el nu a avut un scor rău, a luat cam 21 la sută, dar se vedea că e pe trend de creștere și Geoană se temea – Crin, care era de departe un mai bun debatere decât el – să nu cumva să îi sufle turul 2, ceea ce era foarte greu, pentru că Crin Antonescu (care s-a clasat al treilea după primul tur de scrutin – n.r.) nu avea un partid de talia PSD-ului în spate. Dar s-au speriat atunci, când au văzut că Băsescu iese cu Antonescu și Geoană lipsește, stafful de campanie s-a speriat și până la urmă i-au acceptat dezbaterea din al doilea tur”, a explicat Lăzăroiu.

Rolul flăcării violet în victoria lui Traian Băsescu

Sebastian Lăzăroiu și-a amintit și cum a apărut povestea legată de flacăra violet.

„Inițial dezbaterea era programată pentru miercuri dezbaterea și noi am vrut să o mutăm joi și întâmplător eu am fost și am negociat cu Ponta, el era din partea staffului de campanie al lui Geoană. Ponta a acceptat destul de ușor, a spus da, domnule, miercuri, dar am zis că nu putem noi miercuri, Geoană voia să plece joi la Iași…A zis OK, o facem joi, dar stai să-l întrebăm și pe candidat, candidatul nu era hotărât, până la urmă l-a sunat pe dl. Hrebenciuc și de aici a plecat povestea aia cu flacăra violet. Hrebenciuc a zis OK, dar era destul de ezitant. Mie mi-era teamă că ei n-or să… o să li se pară ceva suspect dacă o mutăm de miercuri pe joi și într-adevăr, Hrebenciuc a simțit că e ceva, dar a crezut că e altceva. Am vorbit atunci cu el la telefon și mi-a zis: Spune șefului tău că e OK, o facem joi, dar știu de ce! E vorba de flacăra violet și joia! Am rămas mască, nu știam ce vrea să spună, parcă vorbeau doi cardinali pe holurile de la Vatican”, a povestit Sebastian Lăzăroiu.

„Mesajul cu flacăra violet i-a fost transmis lui Băsescu, iar el a râs. Flacăra violet era o altă poveste. Era un personaj, Manole, care apărea în spatele anumitor candidați și avea o chestiune de ezoterism în el, era înconjurat de mult violet. Hrebenciuc a crezut că se dorește dezbaterea joi, pentru că joi „flacăra violet” ar fi fost mai puternică.”, a mai spus Lăzăroiu.

Care a fost adevărata miză a confruntării

Potrivit lui Sebastian Lăzăroiu, adevărata miză a mutării dezbaterii de miercuri pe joi era legată de aducerea în țară a lui Nicolae Popa, miercuri urmând să se anunțe capturarea lui Nicolae Popa în Jakarta. Atunci când a aflat vestea, Vântu s-a alarmat și l-a chemat pe Geoană la el acasă, echipa de campanie a lui Băsescu neștiind că se va întâmpla acest lucru .

„S-a terminat cum știe toată lumea. Geoană putea să câștige alegerile din 2009, dacă el reușea să evite o dezbatere cu Traian Băsescu. Cred că câștiga, pentru că avea un avans considerabil în sondaje, greu de recuperat”, a punctat Sebastian Lăzăroiu.În dimineața dezbaterii de joi, au apărut în ziarele tabloide fotografii cu Mircea Geoană în fața casei lui Vîntu.

„Lumea crede că au fost făcute de servicii. N-au fost! Au fost făcute de niște paparazzi. Proaste”, a declarat Sebastian Lăzăroiu.El a spus că fotografiile cu Geoană la Vîntu pe care le făcuse acest paparazzo erau, în fapt, foarte proaste.

„Arătău foarte rău, nu se vedea Geoană în poze. Nu puteai să spui sigur că e Geoană. Și era un paparazzo celebru! Erau multe cadre și căutam unul în care să se vadă Geoană. Și nu era niciunul, putea să fie oricine acolo”, a spus fostul consilier prezidențial. „Și atunci am zis: Geoană poate să spună oricând că nu e el. O să creadă lumea, că nu se vede Geoană! Era făcut numai dintr-o parte, așa, era numai urechea, n-aveai cum să identifici un personaj că Geoană din pozele alea. Era și întuneric, era lumina proastă la ușă, acolo. Și-am zis: singură posibilitate e să răspândim că e și un film, că atunci el nu va mai putea să nege, dacă știe că există un film. N-a existat niciun film!”, a spus Sebastian Lăzăroiu, confirmând că ceea ce dorea stafful lui Băsescu era că la urechile staffului lui Geoană să ajungă acestă informație, pentru că Geoană să nu mai poată nega că a fost la Vîntu.

„Geoană a recunoscut atunci. Dar putea să nege!”, a arătat Lăzăroiu.

Chiar și dupa aceste dezvăluiri, Mircea Geoană a venit, totuși, la discuția cu Traian Băsescu.

„Era foarte relaxat, avea 56 la sută în sondaje. Dacă nu aveau 56 și aveau 52, nici n-ar fi acceptat dezbaterea, pentru că știau cum e Băsescu, nimeni n-a scăpat viu dintr-o dezbatere cu el”, a punctat fostul consilier prezidențial.

Întrebat dacă s-a pregătit la Cotroceni celebrul moment al lui Traian Băsescu, când a întors dintr-odată discuția și a întrebat.,,Dar aseară, când ați fost la Vîntu în jacuzzi, v-a plăcut, dle Geoană?”, Sebastian Lăzăroiu a confirmat, dorința fiind crearea unei imagini plastice. „Dar nu era o fabricație. Mircea Geoană pe vremea aceea chiar era o marionetă a unor moguli”, a adăugat Lăzăroiu. „Era clar că era un moment care trebuia să-l coste foarte mult pe Geoană. Dar el nu și-a dat seama cât de mult. El s-a gândit: am 56 la sută, pot să și recunosc că am fost acolo”, spune Lăzăroiu.

El are și o explicație pentru impactul așa de mare pe care l-a avut această dezvăluire: „Cred că cel mai mult a lovit atunci în cei 350.000 de păgubiți de la FNI, plus familiile lor, deci nu vorbim de o cantitate neglijabilă, ci de un bazin electoral larg, care – sigur, se întâmplase în 2000, eram în 2009 – nu au uitat, oamenii ăia și-au pierdut agoniseala de o viață. Și în momentul ăla, Geoană se sucea cu Vîntu, prin Nicolae Popa – că de-aia îl chemase panicat Vîntu pe Geoană – și cu FNI”, a explicat Sebastian Lăzăroiu.

„Pe de altă parte, pozele respective au apărut chiar în publicațîi ale trustului lui Vîntu („Academia Cațavencu” – n.r.), iar fostul mogul și-ar fi dar acordul în mod deliberat, lăsând senzația că el este cel care a tocmit acel paparazzo. De ce? „Și el știa că urmează să fie adus singurul martor în viață al malversațiunilor de la FNI și atunci, el cumva a zis bun, dar iese Geoană președinte și mă scapă, dar aș vrea să vadă toată lumea că Geoană e al meu. Și-a dat seama că e în avantajul lui să vadă procurorii, toată lumea că Geoană e la mâna lui, dacă ajunge președinte și era convins că ajunge președinte”, a explicat fostul consilier prezidențial Sebastian Lăzăroiu.

Te-ar putea interesa și: