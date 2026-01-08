Lumea aviației militare asistă în prezent la un moment de cotitură pe care analiștii geopolitici l-au anticipat de decenii! Prima confruntare directă în condiții reale de luptă între avioanele de vânătoare rusești și cele de fabricație occidentală, din dotarea NATO.

Potrivit șefului companiei de stat Rostec, Sergey Chemezov, avionul rusesc de generație a patra, Su-35S a reușit să „neutralizeze” eficacitatea avioanelor americane F-16 Fighting Falcon și a celor franceze Mirage, obligându-le să opereze la altitudini minime, departe de linia frontului.

Într-un interviu acordat agenției TASS, Sergey Chemezov a explicat că superioritatea radarului și a sistemelor de armament ale Su-35S a schimbat radical dinamica spațiului aerian din zona operațiunii militare.

„Su-35S a forțat aeronavele inamice să coboare la altitudini minime și să rămână în zonele din spate. În tot acest timp, Su-35S angajează ținte la distanțe de sute de kilometri. Acesta este motivul pentru care avioanele NATO nu se pot apropia de linia frontului pentru a lansa rachete aer-aer”, a declarat directorul executiv al Rostec.

Această tactică, susțin rușii, transformă avioanele occidentale, considerate până de curând „arme-minune”, în ținte vulnerabile sau în active militare ineficiente, forțate să se ascundă de undele radar rusești în spatele reliefului.

Pentru a înțelege dacă Su-35S chiar reușește să țină la distanță avioanele americane și franceze, este necesară o comparație a specificațiilor tehnice care definesc această confruntare istorică.

Credibilitatea performanței avionului Su-35S în fața tehnologiei occidentale se sprijină pe un avantaj tehnologic real în ceea ce privește lupta dincolo de raza vizuală (BVR), dar trebuie privită prin prisma contextului tactic actual.

Dotat cu radarul Irbis-E, capabil să detecteze ținte de dimensiuni mici de la distanțe de aproximativ 400 km, și înarmat cu rachete R-37M, avionul rusesc deține o „rază de acțiune” net superioară variantelor de F-16 Fighting Falcon livrate până acum în Ucraina, care sunt adesea modele mai vechi.

Această configurație permite piloților ruși să lanseze atacuri dintr-o zonă de siguranță, forțând avioanele NATO să coboare la altitudini extrem de mici pentru a folosi curbura pământului ca scut împotriva undelor radar.

Din acest punct de vedere, afirmația că avioanele occidentale sunt „împinse” spre sol este plauzibilă, deoarece zborul la mare altitudine în fața unui astfel de sistem de detecție ar expune aeronavele F-16 unor atacuri înainte ca acestea să poată riposta.

Totuși, este esențial să nuanțăm acest succes, separând realitatea tehnică de propaganda industrială a celor de la Rostec.

Deși Su-35S reușește să limiteze libertatea de mișcare a aviației ucrainene, această „dominanță” reprezintă mai degrabă un impas tactic decât o anihilare totală. Eficiența rachetelor lansate de la distanțe maxime (peste 200 km) scade drastic împotriva țintelor care pot executa manevre de evaziune, iar forța reală a avioanelor F-16 și Mirage rezidă în capacitatea lor de a fi integrate în rețele de date complexe și de a primi informații de la avioanele radar AWACS.

Prin urmare, performanța descrisă de oficialii ruși reflectă o strategie de „negare a accesului aerian” (A2/AD) de succes, în care Su-35S acționează ca o barieră defensivă la mare distanță. Însă invincibilitatea sa rămâne un subiect de dezbatere, având în vedere că în războiul electronic modern, adaptabilitatea software-ului poate fi la fel de importantă ca puterea brută a radarului.

Aceasta nu este doar o luptă pentru teritoriu, ci o competiție tehnologică și ideologică. Timp de jumătate de secol, avioanele F-16 au simbolizat dominația aeriană a SUA, în timp ce seria Sukhoi a reprezentat răspunsul rusesc.

Faptul că aceste platforme se întâlnesc acum direct reprezintă un test suprem pentru complexul militar-industrial al ambelor părți. Potrivit oficialilor ruși, rezultatele de până acum demonstrează că sistemele lor de rachete și radarele cu rază lungă de acțiune anulează avantajul agilității avioanelor occidentale.

Potrivit analiștilor militari, Su-35S s-a dovedit eficient și în distrugerea sistemelor de rachete sol-aer (SAM) ale inamicului, curățând calea pentru restul forțelor aeriene.

Dacă afirmațiile Rostec se confirmă prin persistența acestui blocaj aerian, statele occidentale ar putea fi forțate să reevalueze tipul de asistență militară oferit. O infuzie de capital în retehnologizare este absolut necesară.

Utilizarea avioanelor F-16 și Mirage în misiuni de joasă altitudine le expune suplimentar sistemelor de apărare antiaeriană portabile (MANPADS) și reduce capacitatea lor de a influența ofensiva de pe teren.